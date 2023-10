Dopo la trasferta di domenica scorsa, chiusa con l'immeritata sconfitta di Bologna, anche in questo turno il Frosinone è atteso da un impegno lontano dallo stadio "Benito Stirpe". Con fischio d'inizio alle 12,30, infatti, i canarini scenderanno in campo all'Unipol Domus per affrontare i padroni di casa del Cagliari.

Una sfida nella quale Di Francesco e i suoi ragazzi non dovranno in alcun modo pensare a quella che è la classifica attuale (nove le lunghezze di vantaggio dei giallazzurri nei confronti dei sardi che occupano l'ultimo posto di classifica con tre soli punti frutto di altrettanti pareggi) ma, al contrario, affrontare la gara come se si trattasse di un vero e proprio scontro salvezza in cui, chiaramente, la posta in palio varrà più dei tre punti.

Una partita, insomma, dall'importanza immensa, nella quale il Frosinone è anche chiamato a invertire il trend esterno di questo inizio stagione. Nei quattro incontri che lo hanno visto protagonisti lontano dal "Benito Stirpe", infatti, Turati e compagni non hanno mai vinto e sono riusciti a ottenere soltanto due punti frutto dei pareggi di Udine e Salerno (e poi sconfitta all'Olimpico contro la Roma e, come detto, domenica scorsa a Bologna).

Aspetto tecnico e tattico

Entrando a questo punto in quello che potrà essere l'aspetto più prettamente tecnico e tattico della partita di oggi, c'è subito da dire che oltre ai soliti Gelli, Harroui e Kalaj, Di Francesco dovrà anche fare a meno di uno dei suoi tre stacanovisti: Luca Mazzitelli. Il capitano, sempre titolare nelle prime nove giornate così come Oyono e Marchizza, è stato fermato per una giornata dal giudice sportivo dopo l'espulsione per doppia ammonizione rimediata al "Dall'Ara".

Un "rosso" a dir poco affrettato da parte del mediocre Doveri (non aveva visto il netto calcio di rigore sul quale è dovuto intervenire il var), alla luce di una seconda ammonizione gratuita o quasi. Sta di fatto, comunque, che l'ex Monza non potrà essere della gara. Al suo posto dovrebbe toccare a Brescianini, che appare in vantaggio nei confronti di Bourabia. Per il resto si potrebbe andare verso la conferma in blocco della squadra di Bologna con un possibile ballottaggio sulla destra del pacchetto arretrato tra Oyono e Lirola e sulla sinistra del tridente offensivo (Garritano o Baez). In definitiva il probabile undici anti Cagliari, schierato con un modulo molto più vicino al 4-2-3-1 che al 4-3-3, dovrebbe vedere Turati in porta e davanti a lui i quattro difensori Oyono o Lirola a destra, Marchizza a sinistra e Okoli-Romagnoli coppia di centrali.

A centrocampo il solito Barrenechea e, come detto, al suo fianco quasi certamente Brescianini. Dalla cintola in su, infine, Cheddira sarà la punta centrale (a Bologna non ha fatto bene ma dovrebbe essere comunque in vantaggio nei confronti di Cuni e Kaio Jorge), con alle sue spalle il terzetto composto da Soulè a destra, Reinier centrale e uno tra i già citati Baez o Garritano a sinistra.