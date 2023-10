Il tour che sta permettendo al Commissario tecnico della Nazionale azzurra di rendere visita alle sedi delle società della massima serie ha fatto tappa ieri pomeriggio in Ciociaria con Luciano Spalletti ospite del Frosinone calcio. Per il Club di Viale Olimpia si è trattato di un pomeriggio sicuramente importante ed anche speciale perché non succede tutti i giorni che il Commissario tecnico della Nazionale arrivi in visita di cortesia. Luciano Spalletti è stato accolto nel Centro sportivo della "Città dello Sport" di Ferentino dal direttore dell'area tecnica del Frosinone Guido Angelozzi, dal tecnico Eusebio Di Francesco e dalla squadra al gran completo e pronta per effettuare il terzultimo allenamento prima della gara di Cagliari.

Il selezionatore si è intrattenuto con lo staff tecnico e con la squadra e poi a bordocampo con il direttore Angelozzi, entrambi seduti in panchina mentre la squadra effettuava la seduta. Solo visita di cortesia? Possiamo pensare che Spalletti stia seguendo da vicino alcuni delle possibili "reclute" della nazionale maggiore e, comunque, mostri interesse per talenti emergenti del calcio nazionale.

Ma potrebbe esserci qualche sorpresa anche per il Frosinone relativamente a Soulé, Okoli, Caso e Mazzitelli nelle convocazioni ormai prossime relative agli incontri decisivi che attendono la nazionale azzurra. Se la memoria ci assiste è la seconda volta che l'attuale Commissario tecnico viene in contatto con il Frosinone nel capoluogo ciociaro. La prima era stata da allenatore dell'Inter nella partita che i nerazzurri giocarono e vinsero allo stadio "Benito Stirpe" 3 a 1 nella gara del 14 aprile 2019, arbitro Massa di Imperia.

A Cagliari la rifinitura

Per la prima volta dall'inizio del campionato, il Frosinone ha deciso di anticipare di un giorno la trasferta in programma domenica in Sardegna. La squadra si allenerà nella mattinata odierna sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino per raggiungere poi nel primo pomeriggio Cagliari. È qui che Eusebio Di Francesco e i suoi ragazzi concluderanno domani mattina la preparazione all'incontro con la rifinitura che avrà inizio alla stessa ora dell'incontro. Questo, ovviamente, per cercare di ambientarsi il più possibile alle condizioni climatiche del luogo (e all'insolito orario di inizio della partita che è in programma alle 12,30) in cui si disputerà l'impegnativa e difficile partita contro la formazione di Claudio Ranieri che vuole scrollarsi di dosso il ruolo di fanalino di coda della classifica. Ieri la squadra è tornata, come detto in campo per effettuare la terza seduta settimanale con il programma che prevedeva, dopo la fase di attivazione, esercitazione tecnico-tattiche e partite a tema che la squadra ha svolto con il solito massimo impegno. In tre non hanno preso parte al lavoro in gruppo e alludiamo a Kalaj, che ha svolto un allenamento differenziato, mentre Gelli e Harroui hanno svolto un lavoro personalizzato. E per quest'ultimo si tratta sicuramente di una buona notizia visto che finbo a mercoledì si era sottoposto esclusivamente a fisioterapia.

Ipotesi di formazione

Il tecnico Di Francesco deciderà le ultime scelte riguardanti la formazione iniziale dopo la rifinitura di domani. Comunque il Frosinone potrebbe affrontare il Cagliari con Turati tra i pali, la linea difensiva a quattro formata da Oyono (Lirola), Okoli, Romagnoli, Marchizza; in mediana Brescianini e Barrenechea con Soulé, Reinier e Baez (Garritano) a supporto della punta centrale Cheddira.