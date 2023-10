Prosegue il momento negativo del Frosinone lontano da casa. A Bologna arriva la seconda sconfitta esterna in quattro gare esterne (per il resto due pareggi) e, anche questa volta condita da grande rammarico. Le due reti del doppio vantaggio dei padroni di casa sono stati altrettanti regali dei canarini. Nella ripresa la prestazione è cresciuta e il Frosinone avrebbe meritato il pareggio, ma è arrivato soltanto l'1-2 a firma di Soulé su calcio di rigore

La cronaca

Il primo pericolo della partita è per il Bologna al 6'. Nasce tutto dai piedi di Saelemaekers, che riesce ad entrare in area e a servire Zirkzee. Il numero 9 degli emiliani mette in mezzo, ma trova l'opposizione di un difensore del Frosinone, che manda in angolo. Dalla bandierina va Orsolini con il sinistro e la difesa dei ciociari è ancora attenta e allontana. Al 12' Turati si sporca i guanti con la conclusione di Freuler. Ci provano ancora i padroni di casa sulla sinistra con due occasioni create da Orsolini, ma prima Okoli e poi Romagnoli liberano l'area.

Al 17' si affaccia per la prima volta in avanti il Frosinone, con una buona progressione sulla destra di Oyono che va al tiro di sinistro senza però impensierire Skorupski. Al 19' arriva il vantaggio del Bologna. Zirkzee riceve palla da Ferguson e prova a servire Freuler. Romagnoli non riesce nel tentativo di allontanare e dopo un batti e ribatti la palla arriva sui piedi di Saelemaekers. Da questi a Ferguson, che da pochi passi a porta a vuota mette a segno il gol dell'1-0. Uno-due fulminante dei rossoblù, che al 22' raddoppiano.

Il cross di Lykogiannis è messo fuori da una pessima uscita di Turati con i pugni. De Silvestri riceve di testa e insacca il 2-0. Emiliani vicini al 3-0 al 31' con Orsolini, che pescato in verticale da Freuler conclude di destro da posizione defilata, ma Turati fa buona guardia sul suo palo e respinge in angolo. Occasione Frosinone al 32' con il primo squillo del match di Soulé. L'attaccante argentino si accentra sul sinistro e va al tiro da fuori, ma la conclusione non inquadra lo specchio della porta. Altra buona chance per i giallazzurri al 40': parte tutto da un corner battuto da Soulé. La difesa del Bologna allontana il cross e la palla arriva sul destro di Mazzitelli, che da fuori conclude ma Skorupski respinge. Il capitano dei ciociari si renderà pericoloso anche un minuto più tardi con un calcio di punizione da buona posizione sul quale il portiere polacco si farà ancora una volta trovare preparato. Al 46' Cheddira raccoglie di testa un bel cross di Garritano, ma Skorupski blocca senza particolari problemi.

La ripresa

Nel secondo tempo il Frosinone cresce. Al 5' Reinier serve Garritano con una magia, ma il cross del numero 16 è ben intercettato dal portiere rossoblù. All'8' ancora Garritano pesca in area Okoli, che però non riesce ad indirizzare verso la porta. Un'altra occasione per il Frosinone al 12' con Soulé che recupera palla dopo l'errore di Calafiori e serve Mazzitelli, che di sinistro non trova lo specchio della porta. Al 15' il numero 18 dei ciociari serve il neoentrato Cuni che entra in area di rigore, sterza per portare la palla sul sinistro e viene atterrato da Beukema. Per Doveri il contatto non è punibile, ma dopo la revisione del Var, il direttore di gara concede il calcio di rigore, che Soulé trasforma.

Un errore di Okoli innesca al 22' un pericoloso contropiede per il Bologna, con Orsolini che si crea lo spazio per concludere con il sinistro ma non riesce a trovare la porta. Il Frosinone ci prova nei minuti finali senza però creare particolari problemi e i padroni di casa sono costretti a difendere nella propria trequarti. Al 37' Ferguson si procura una punizione dai 25 metri che potrebbe chiudere la gara. Alla battuta va Saelemakers e il tiro finisce di poco alto. Da una buona percussione di Ibrahimovic nasce un'occasione per il Frosinone al 39'. Il pallone arriva sul destro di Marchizza, che calcia alto da posizione favorevole.

Al 44' altra chance per il Bologna con Ndoye, che da pochi metri trova la risposta di Turati. Doppio giallo per Mazzitelli al 48' dopo l'intervento su Zirkzee: il capitano del Frosinone deve abbandonare il campo. Al 50' Marchizza si trova sul sinistro la possibilità di pareggiare sul 2-2, ma la conclusione finisce al lato. È l'ultima azione della partita, 2-1 il risultato finale al Dall'Ara.

T.V.