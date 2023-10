Frosinone sconfitto 2 a 1 contro il Bologna. Al dall'Ara due le reti segnate dai padroni di casa in rapida successione al 19' con Ferguson e poi De Silvestri al 22'. I giallazzurri ripartono nel secondo tempo con il gol su rigore di Soulè al 63', ma non basta a trovare il pareggio. Il Frosinone resta fermo a 12 punti in classifica. Prossima partita domenica 29 ottobre alle 12.30 in trasferta contro il Cagliari.