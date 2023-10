Dopo la sosta osservata dal campionato di Serie A nello scorso fine settimana, il Frosinone torna in campo questo pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 15) per affrontare la trasferta del "Dall'Ara" contro i padroni di casa del Bologna. Se da una parte la formazione di Eusebio Di Francesco arriva a questa sfida dall'alto di una inattesa quanto meritata settima posizione di classifica (con ben 12 punti), dall'altra c'è da dire che fino ad oggi le loro fortune i canarini le hanno costruite quasi esclusivamente nelle gare giocate allo stadio "Benito Stirpe".

Lontano da casa, infatti, i giallazzurri hanno disputato fino ad oggi tre partite dalle quali sono arrivati soltanto due punti (pareggio a Udine e Salerno e sconfitta all'Olimpico contro la Roma). E allora ecco che diventa di fondamentale importanza riuscire da subito a invertire l'attuale trend delle partite esterne. E questo Frosinone ha tutte le carte in regola per poterlo fare, visto e considerato che se da una parte è vero che in trasferta non ha mai vinto, dall'altra è altrettanto vero che sia nella sfida dello stadio Friuli che in quella dell'Arechi, per il gioco espresso in campo Mazzitelli e compagni avrebbero meritato più della divisione della posta in palio. Così come la prestazione non è mancata nemmeno in occasione del ko per 2 a 0 sul campo dei giallorossi.

Aspetto tecnico e tattico

In quella partita, tra l'altro, il tecnico Di Francesco fu costretto a fare di necessità virtù alla luce delle numero assenze e delle non perfette condizioni fisiche di altri calciatori comunque convocati. Situazione che, per fortuna dell'allenatore del Frosinone, questo pomeriggio sarà sicuramente migliore. E qui entriamo quindi nell'aspetto tecnico, sottolineando che rispetto alla partita dell'Olimpico tornano a completa disposizione Romagnoli, Garritano, Lirola e Kaio Jorge, mentre nella lista dei convocati non figurano invece Gelli, Harroui, Kalaj e Caso. Ci sono poi da valutare le condizioni dei tre giallazzurri reduci dalla convocazione con le rispettive nazionali, Oyono, Kvernadze e Cuni. Provando a questo punto a ipotizzare l'undici anti Bologna, schierato come sempre con un modulo 4-3-3 dinamico e pronto all'occorrenza a diventare un 4-2-3-1 e non solo, possiamo dire che per quanto riguarda la difesa, davanti al portiere Turati ci saranno certamente Okoli e Marchizza (il primo nel ruolo di centrale e il secondo laterale di sinistra), mentre per le altre due maglie Romagnoli appare in vantaggio nei confronti di Montersi e Lirola rispetto a Oyono. A centrocampo certi di una maglia troviamo Mazzitelli e Barrenechea, mentre per la terza dovrebbe esserci la conferma di Reinier, ma senza scartare a priori l'ipotesi Brescianini nel caso mister Di Francesco opti per una mediana più fisica. In attacco, infine, Suolè sarà l'esterno di destra con Cheddira punta centrale e uno tra Garritano o Baez che si occuperà della corsia di destra.