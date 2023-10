Anche la seconda sosta del campionato sta per essere archiviata con la disputa della nona giornata di andata che vede il Frosinone impegnato domenica allo stadio "Renato Dall'Ara" contro il Bologna che in classifica ha un punto in meno ma è in serie positiva avendo perso soltanto la gara del debutto contro il Milan per poi mettere a segno due vittorie e ben cinque pareggi, tre dei quali contro Juventus, Inter e Napoli. La ripresa dopo la precedente sosta è stata positiva per i canarini dal momento che hanno battuto 4 a 2 il Sassuolo. Ora sappiamo che il Frosinone che abbiamo lasciato l'8 ottobre ha battuto il Verona 2 a 1 e speriamo di ritrovarlo domani pomeriggio contro gli emiliani pronto per compiere un'altra impresa.

Nelle dichiarazioni post vittoria sulla squadra scaligera Di Francesco ha precisato che «quando vivi questi momenti forse hai più voglia di giocare che di recuperare. Penso comunque di portare tutti in condizione, anche quelli che hanno recuperato oggi ed erano fuori da un po'». Se la ripresa può riservare delle sorprese, non sarà così per la matricola giallazzurra che ha approfittato della sosta sotto tutti i punti di vista. I canarini che più sono stati impiegati dal tecnico a causa dei vari infortuni hanno avuto tutto il tempo di recuperare e di tornare nelle migliori condizioni. Ci riferiamo a Romagnoli e Lirola, che sono stati in campo anche se per pochi minuti nel finale della gara con il Verona, nonché a Kaio Jorge che è tornato in gruppo. Ieri pomeriggio la squadra ha lavorato allo "Stirpe" e la notizia più positiva riguarda, come detto, il centravanti brasiliano.

Ipotesi di formazione

Rispetto alle ultime gare, quindi, Di Francesco ha un ventaglio di soluzioni abbastanza ampio per scegliere l'undici iniziale. La formazione, comunque, non dovrebbe discostarsi di molto da quella che ha battuto il Verona. I dubbi dovrebbero riguardare in difesa il ruolo di terzino destro in ballottaggio tra Oyono e Lirola e di un centrale tra Monterisi e Romagnoli. In attacco il ruolo dell'attaccante esterno di sinistra tra Garritano e Baez. In poche parole domani il Frosinone potrebbe schierarsi con Turati, Lirola, Okoli, Romagnoli (Monterisi), Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Reinier; Soulé, Cheddira, Garritano (Baez).

Carovana giallazzurra

Saranno più di mille i tifosi del Leone pronti a sostenere al "Dall'Ara" i loro beniamini per tutto l'arco della impegnativa gara. Un traguardo importante e reso possibile grazie all'entusiasmo che la formazione di Di Francesco ha creato nella tifoseria sempre più numerosa e vicina a Mazzitelli e compagni non solo allo "Stirpe" ma anche nelle partite in trasferta. Il resto lo hanno fatto le prestazioni convincenti che il Frosinone ha sempre offerto, anche quando ha dovuto ingoiare il boccone amaro delle sconfitte con il Napoli e a Roma. Insomma anche al "Renato Dall'Ara" ci sarà un settore ospite ben visibile con i colori giallo e azzurro pronto a incitare il Leone durante l'intero arco dei novanta e passa minuti di gioco.