Come previsto, alla seduta di allenamento svolta dal Frosinone ieri pomeriggio allo stadio "Benito Stirpe" hanno preso parte anche i tre canarini che negli ultimi giorni erano stati assenti giustificati in quanto impegnati con le loro rispettive nazionali. Stiamo parlando del difensore di fascia Anthony Oyono, della punta esterna Giorgi Kvernadze e della punta centrale Marvin Cuni.

A questo punto anche loro saranno quindi a completa disposizione di mister Di Francesco in occasione della partita in programma domenica (fischio d'inizio alle ore 15) sul campo del Bologna. Il che vuol dire che per la sfida dello stadio "Dall'Ara" l'allenatore dei giallazzurri avrà una possibilità di scelta, riguardo la formazione da opporre ai felsinei, molto più ampia di quanto non è accaduto nell'ultimo periodo. All'allenamento di ieri, che si è aperto con la fase di riscaldamento per poi passare ad alcune esercitazioni tecnico tattiche e a una partita a tema, erano tutti presenti ad eccezione del solito Harroui che ha proseguito con le terapie.

Parzialmente in gruppo Kaio Jorge, differenziato per Kalaj e Caso e, infine, personalizzato per Gelli. Di questi cinque, facile intuire che l'unico che potrebbe far parte della lista dei convocati, che verrà stilata domani dopo la seduta di rifinitura in programma al mattino, è l'attaccante ex Juventus. Rispetto alla partita di Roma e dell'ultimo turno con il Verona, Di Francesco avrà comunque a completa disposizione Romagnoli e Lirola (nell'ultima partita sono entrati nei minuti finali proprio perché non al meglio).

Dubbi in tutti i reparti

A questo punto, per quel che riguarda la probabile formazione anti Bologna, possiamo parlare di almeno un dubbio per reparto. Partendo dalla difesa, davanti al portiere Turati certo di una maglia, c'è Marchizza che agirà sulla corsia di sinistra. Per quel che concerne la fascia destra, fin qui sempre occupata da Oyono, considerando che il nazionale del Gabon è rientrato soltanto oggi e Lirola è del tutto ristabilito dai problemi fisici, ecco che si può pensare a un ballottaggio tra i due.

A comporre la coppia di centrali, due tra Okoli, Romagnoli e Monterisi. Passando al centrocampo, scontate le presenze di Barrenechea e Mazzitelli, la terza maglia dovrebbe andare nuovamente sulle spalle di Reinier. Ma non si può nemmeno escludere a priori che, giocando fuori casa, Di Francesco potrebbe optare per una mediana più fisica e quindi scegliere Brescianini. In attacco, infine, Soulé ha del tutto smaltito i piccoli problemi di affaticamento accusati lo scorso fine settimana (non ha preso parte all'amichevole in famiglia di sabato, ma poi da martedì ha sempre lavorato in gruppo) e si occuperà della corsia di destra con Cheddira punta centrale. Per la fascia sinistra del tridente offensivo, infine, dove al 99% non sarà disponibile Caso, ballottaggio tra Baez e Garritano.