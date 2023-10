«Serietà, impegno, passione e grande umiltà. Questo mi sento di promettere. È cambiato il calcio ma noi dobbiamo essere felici di stare tra le gente, tra i nostri tifosi. Il nostro calcio deve essere una gioia. È questo l'insegnamento principale per i ragazzi».

Sono le brevi ma significative parole che Eusebio Di Francesco ha rivolto alla tifoseria giallazzurra nel giorno della conferenza stampa della sua presentazione quando la squadra era nel ritiro di Fiuggi.

Sono passati poco più di tre mesi e quella promessa il tecnico non solo la sta mantenendo, ma l'ha anche impreziosita con la brillante striscia di risultati fin qui ottenuta da Mazzitelli e compagni. Da parte dei tifosi la risposta non poteva che essere quella di una presenza massiccia sugli spalti nelle gare interne e molto numerosa anche in quelle in trasferta. E così, dopo i circa tremila tifosi dell'Olimpico in occasione della partita con la Roma, in più di mille saranno presenti domenica allo stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna per incitare i loro beniamini attesi da un altro difficile incontro. Ieri sera erano circa novecento i supporters in possesso del biglietto di ingresso del settore ospiti dello stadio bolognese. E mancano ancora due giorni dal momento che i botteghini per i tifosi del Frosinone verrano chiusi alle 19 di sabato.

Dal campo

La squadra, intanto, sta continuando la preparazione al difficile incontro con la formazione di Thiago Motta che, dopo la sconfitta nella gara del debutto subìta ad opera del Milan, ha inanellato una striscia di sette risultati positivi con due vittorie e cinque pareggi tra i quali spiccano quelli a Torino con la Juve, in casa dell'Inter nonchè con il Napoli. Ieri mattina i canarini sono tornati sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino per sostenere la seconda seduta settimanale. Dopo la fase di attivazione, la squadra, divisa in gruppi, è stata impegnata nel lavoro di forza in palestra e sul campo in una serie di combinazioni e conclusioni a rete. Assenti i nazionali Oyono, Kvernadze e Cuni, attesi oggi in sede. In gruppo anche se parzialmente Kaio Jorge, mentre Kalaj e Caso hanno effettuato lavoro differenziato e Gelli personalizzato. Terapie per Harroui. Oggi pomeriggio nuova seduta ma questa volta al "Benito Stirpe".

Ipotesi di formazione

Intanto Di Francesco torna ad avere un ventaglio di soluzioni più importante per mandare in campo la migliore formazione. A tre giorni dall'incontro, possiamo ipotizzare che dovrebbero essere sette i canarini con la maglia sulle spalle. Alludiamo al portiere Turati, ai difensori Okoli e Marchizza, ai centrocampisti Mazzitelli e Barrenechea e agli attaccanti Soulé e Cheddira. Per il resto il tecnico dovrà valutare le condizioni di Oyono al rientro dagli impegni in nazionale, tenendo presente che Lirola dovrebbe essere recuperato al 100%.

Sempre in difesa potrebbe di nuovo tornare in formazione Romagnoli anche se Monterisi ha fatto bene nella partita contro il Verona. Fermi restando Mazzitelli e Barrenechea, per il terzo centrocampista Reinier sembra partire favorito su Brescianini, mentre Garritano e Baez si giocano la maglia dell'esterno alto di sinistra. Infine in panchina potrebbe anche sedersi Kaio Jorge per giocare eventualmente uno spezzone di gara. In ogni caso ci sono ancora tre sedute da svolgere compresa la rifinitura con Eusebio Di Francesco che avrà la possibilità di valutare la condizione dei singoli per adottare poi le scelte riguardanti la formazione da opporre al Bologna.