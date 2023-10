«Mi ha mandato Federico (Gatti) che mi ha detto che qui posso crescere. I tifosi sono fantastici e la città è tranquilla. Arrivo con tanta voglia di giocare e di dimostrare quello che valgo. In Brasile ho acquistato esperienza giocando circa novanta partite». Così si è presentato il 30 agosto Kaio Jorge, l'attaccante brasiliano arrivato al Frosinone dalla Juventus dopo Barrenechea e Soulé. Il classe 2002 era diventato canarino il giorno precedente e tre giorni dopo era già in panchina in occasione della partita di Udine.

In panchina anche dopo la sosta del campionato nelle gare con il Sassuolo del 17 settembre e di Salerno del 22 dello stesso mese. Quando ormai tutto lasciava pensare che con la Fiorentina dovesse fare il debutto in maglia giallazzurra, ecco che in allenamento si è dovuto fermare per avere avvertito un problema al muscolo del ginocchio operato. E così Kaio Jorge è rimasto fermo contro i Viola e nelle partite successive di Roma e con il Verona.

«Kaio Jorge non è ancora a disposizione - aveva detto Di Francesco prima dell'ultima gara - ma speriamo di potere lavorare di più su di lui durante la sosta». Dunque tempi maturi per il recupero dello sfortunato attaccante anche dalle parole di qualche giorno fa di Guido Angelozzi. «Kaio Jorge sta bene, ha avuto una lieve contrattura che ha smaltito. Veniva da un grave infortunio e serviva un po' di pazienza. Ora lo stiamo mettendo in forma. Presto avrà il suo spazio e dimostrerà di essere un giocatore forte. Ha tutti i requisiti del campione».

E così alla ripresa della preparazione alla trasferta di Bologna, avvenuta ieri pomeriggio a Fiuggi, il classe 2002 ha assaporato la gioia di tornare ad allenarsi insieme ai compagni di squadra. Cioè in gruppo anche se parzialmente. Ma siamo alla prima seduta settimanale e ce ne saranno altre quattro a disposizione del tecnico per valutare nel corso della rifinitura di sabato le sue condizioni. Insomma possiamo dire che, con tutta probabilità, Kaio Jorge sarà a disposizione per la partita di Bologna. Per il resto all'allenamento di ieri erano assenti i nazionali Oyono, Kvernadze e Cuni. Lavoro differenziato per Kalaj e Caso mentre Gelli ha svolto un allenamento personalizzato. Di importante anche il recupero completo di Soulé che nella seduta di sabato mattina allo "Stirpe" aveva svolto lavoro personalizzato. Stamane si torna a lavorare a Ferentino.

In mille al "Dall'Ara"

Diciamo subito che ieri sera erano circa settecento i tifosi del Frosinone in possesso del tagliando di ingresso nel settore ospiti dello stadio "Dall'Ara". E ci sono ancora quattro giorni perché il numero di supporter al seguito della formazione giallazzurra aumenti, considerando l'entusiasmo che il brillante percorso di campionato, effettuato finora dalla formazione di Eusebio Di Francesco, continua a tenere vivo. Per i tifosi del Leone sarebbe un traguardo molto importante superare le mille presenze. Oltre ad essere un atto di fede sportiva nei confronti di una squadra che, da matricola della A, riesce a giocare un calcio che piace, diverte e anche vincente.