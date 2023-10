Tanto clamore per un caso che, molto probabilmente, non si verificherà. Comunque dal momento che se ne sta parlando dopo quanto pubblicato dal giornale sportivo di Torino ci sembra opportuno entrare nell'argomento. Il caso riguarda gli ex giovani juventini e attualmente giallazzurri Matias Soulé ed Enzo Barrenechea, che a gennaio potrebbero fare il percorso inverso effettuato a fine agosto per tornare alla Juventus per un anticipato fine prestito determinato, secondo quanto abbiamo letto, per sopraggiunti motivi di emergenza nel club bianconero a causa di una eventuale squalifica per motivi diversi di Pogba e Fagioli.

Diciamo subito che la soluzione troverebbe il sodalizio di Viale Olimpia ben disposto a discuterne per trovare un accordo che soddisfi le esigenze dei due sodalizi, come ha tenuto a precisare il direttore Guido Angelozzi nella intervista resa a Tuttosport. Aggiungendo che «per noi sono ragazzi fondamentali, partiamo da questo. Dopodiché, uno si siede e ne discute dati i rapporti che ci sono tra le due società. Siamo un club amico della Juve, perciò se c'è la possibilità di essere tutti contenti eventualmente se ne potrebbe parlare… Lavoriamo bene in tal senso con la società bianconera, ma anche con Sassuolo, Milan e Inter. Con tutti cerchiamo di fare ovviamente l'interesse nostro, ma anche della controparte affinché queste sinergie di mercato possano essere valorizzanti per tutti».

Parole di buon senso che dimostrano l'onestà intellettuale del direttore Angelozzi. Ce le ha confermate ieri mattina nel corso di una breve telefonata precisando che «la Juve finora non ha fatto alcuna richiesta».

In tal senso si è anche espresso il presidente Maurizio Stirpe, poco prima di partecipare alla assemblea presso la Lega Calcio sui diritti televisivi.

«Soulé? La Juventus ancora non lo ha richiesto. Il nostro direttore - ha aggiunto Stirpe - ha manifestato completa apertura a ragionare sulla possibile richiesta, tenendo presente che la Juventus è proprietaria del cartellino del calciatore. Conterà quindi quello che pensano i bianconeri e lo stesso calciatore».

Per ora, comunque, siamo di fronte soltanto a delle ipotesi che, come abbiamo già precisato, potrebbero restare tali. Ritenendo che Soulè e Barrenechea sono al momento più utili al Frosinone per conquistare la salvezza che alla Juve per altri obiettivi molto più importanti. Se lo augurano, ovviamente, anche i tifosi del Leone rimasti alquanto frastornati dalle notizie provenienti da Torino che non giovano, ovviamente, nemmeno a quel clima di entusiasmo che tiene alto il morale di Mazzitelli e compagni. Meno si parla anche di mercato, e non lo facciamo con altri nomi di calciatori sempre usciti in questi ultimi giorni, e meglio è per la squadra che deve restare concentrata sulle prossime gare ad iniziare dal Bologna.

«Siamo soddisfatti delle prestazioni finora molto positive che la squadra ha offerto – non si stanca di ripetere Angelozzi – ma il campionato che stiamo affrontando è difficilissimo perché ogni partita richiede il massimo impegno per uscirne con i punti. Servono entusiasmo, umiltà e tanto lavoro. E soprattutto rimanere con i piedi per terra».

Oggi pomeriggio, intanto, la squadra torna in campo per iniziare la settimana di allenamenti che si concluderà con la gara al "Renato Dall'Ara" contro il Bologna.