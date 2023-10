Premesso che il campionato non è ancora arrivato nemmeno a un quarto del suo cammino, e quindi tutto può ancora succedere, e che fin qui il Frosinone ha disputato cinque gare tra le mura amiche e soltanto tre in trasferta, non può comunque passare inosservato il fatto che la formazione di Eusebio Di Francesco al momento viaggia con una media punti da record assoluto se proiettata sulle trentotto giornate dell'intero campionato.

I canarini, come tutti sanno, occupano il settimo posto della graduatoria generale con un bottino di dodici punti. Il che vuol dire che fino a questo momento la media punti per gara da parte di Mazzitelli e compagni è di 1,5.

In altre parole, se il Frosinone dovesse proseguire con questo trend fino alla fine del campionato, chiuderebbe lo stesso a quota 57.

Una proiezione che, per quanto detto in precedenza, in questo momento ha un valore molto relativo, ma che in ogni caso rappresenterebbe il secondo record di sempre, per quanto riguarda i campionati di massima serie a 20 squadre, dopo quello irraggiungibile stabilito dalla Juventus nel 2007-2008 (72 punti e terzo posto finale dopo essere appena risalita dalla Serie B).

Andiamo allora a vedere quelli che sono stati i migliori risultati in tal senso fino a questo momento. Partiamo dalla stagione 2004-2005, da considerare unica per il fatto che tutte e quattro le squadre neo promosse dalla Serie B riuscirono a salvarsi e anche con ottimi piazzamenti. Il Palermo toccò quota 53 punti che gli valse la sesta piazza. Exploit anche del Messina. Bottino di 48 punti e settimo posto finale. Ma molto bene poi il Livorno (45 punti e nono posto) e salva anche l'ultima formazione che era arrivata dalla B vale a dire il Cagliari (44 punti e dodicesima piazza).

Nella stagione successiva, l'Empoli, che chiaramente arrivata dalla serie cadetta, ha ottenuto l'ottavo posto con 45 punti, mentre l'altra delle neo promosse, l'Ascoli, ha chiuso il campionato a quota 43 punti che gli sono valsi la decima posizione. A toccare quota 50 sono state l'Atalanta (2006-2007) e il Napoli (2007-2008). Punteggio che permise a entrambe di classificarsi all'ottavo posto. Mentre abbiamo già detto del record assoluto stabilito in quel campionato dalla Juventus. Sempre in quella stagione bene anche il Genoa (48 punti e decima piazza).

Nel 2009-2010 ottimo ottavo posto del Parma con 52 punti e decimo del Bari con 50. Arriviamo così al campionato 2010/2011 con il Cesena che ha ottenuto 43 punti che gli sono valsi il quindicesimo posto. L'anno successivo l'Atalanta riuscì a ottenere sul campo 52 punti, diventati poi 46 per una penalizzazione, che gli fecero chiudere il torneo al dodicesimo posto. Altra neo promossa salva insieme ai bergamaschi al termine di quel campionato, il Siena (44 punti e quattordicesima posizione).

Dopo quello della Juventus, il punteggio più alto raggiunto da una neo promossa è al momento appannaggio del Verona che nel campionato 2013-2014 ha chiuso a quota 54 punti (ma soltanto decimo). Nel 2014-2015 il Palermo ha ottenuto 49 punti (undicesimo) e nella stagione 2016-2017 il Cagliari 47 (sempre undicesimo). Per finire, campionato 2019-2020, Verona nono con 49 punti.