Dopo avere alternato i campi di gioco della "Città dello Sport" di Ferentino e di località "Capo i Prati" di Fiuggi, il Frosinone di Eusebio Di Francesco ha concluso la preparazione settimanale al "Benito Stirpe" con una partitella in famiglia alla quale hanno preso parte tutti i canarini abili e arruolati. Prima di parlarne diciamo che hanno lavorato a parte Soulé, per una leggera forma di affaticamento, mentre hanno svolto un allenamento differenziato Kalaj e Kaio Jorge e personalizzato Caso e Gelli. Terapie infine per Harroui. Tornando su Kaio Jorge, Caso e Gelli c'è da aggiungere che tutti e tre si sono prima recati presso le Terme Pompeo di Ferentino dove hanno fatto piscina per tornare ad allenarsi a parte al "Benito Stirpe".

Infine assenti i nazionali Oyono e Kvernadze ai quali si è aggiunto Marvin Cuni dopo la convocazione da parte del tecnico della nazionale albanese. Il ventiduenne attaccante potrebbe essere impiegato nella gara che l'Albania giocherà contro la Bulgaria. La partita è in programma martedì con inizio alle ore 18. Il gruppo squadra è stato impegnato, dopo la fase di attivazione, in una serie di esercitazione tecnico-tattiche, concluse dalla partitella in famiglia. A questo punto Eusebio Di Franesco ha formato due squadre che ha schierato in campo con lo stesso modulo.

In maglia azzurra hanno giocato Cerofolini tra i pali e davanti al portiere la difesa a quattro con il giovane della Primavera Amerighi, Lusuardi, Monterisi e Marchizza; a centrocampo Brescianini e Barrenechea con Cissé, Ibrahimovic e Garritano a sostegno della punta centrale Cheddira.

Stesso schieramento in casacca arancione per gli avversari con Turati (al quale è poi subentrato Frattali) tra i pali, Lirola, Okoli, Romagnoli e Lulic a completare il blocco difensivo; a centrocampo Mazzitelli e Bourabia con Baez, Reinier e il giovane Boccia a sostegno della punta Bidaoui. In campo, nel corso della partita, anche i Primavera Tai Matea, che ha sostituito Bidaoui, e Panic al posto di Boccia.

Grande impegno, come al solito, da parte di tutti i canarini che sanno ormai che i risultati delle esercitazioni, con le quali il tecnico e i suoi collaboratori impegnano il gruppo, ci sono quando il campionato chiama la squadra in campo per le partite che deve disputare. Al termine della seduta il rompete le righe per una vacanza di due giorni. Mazzitelli e compagni torneranno in campo martedì pomeriggio per preparare la delicata e difficile partita che dovrà disputare allo stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna. Dove la formazione di Thiago Motta, dopo l'iniziale battuta d'arresto ad opera del Milan, ha battuto il Cagliari 2 a 1 e l'Empoli 3 a 0 ma ha anche pareggiato 0 a 0 con il Napoli. In classifica ha comunque un punto in meno del Frosinone ma tiene viva la striscia di risultati positivi che sono sette.