«Barrenechea è uno spettacolo vederlo giocare, ed è stato anche decisivo nel convincere Soulé a venire a Frosinone. Prima l'attaccante prendeva tempo, poi dopo la vittoria sull'Atalanta, ha scritto a Barrenechea e gli ha detto che sarebbe arrivato. E così è stato. Non è stato facile portare da Torino questi ragazzi, dalla Juve al Frosinone. Mi sono detto: ne prendo uno, poi mi tiro dietro gli altri. E così è arrivato anche Kaio Jorge».

Sono parole che il direttore dell'Area tecnica giallazzurra Guido Angelozzi ha pronunciato nella intervista resa mercoledì scorso a Radio 1 parlando, appunto, dell'impatto che il centrocampista argentino ha avuto con la realtà del Frosinone Calcio. È uno spettacolo vedere giocare Barrenechea, ha voluto precisare Angelozzi e se lo dice lui c'è da crederci perché di giocatori ne ha visti a centinaia nel corso della sua fortunata carriera che sta portando avanti con brillanti risultati in seno al sodalizio del presidente Maurizio Stirpe per un matrimonio che è avvenuto con venti anni di ritardo.

Enzo Barrenechea è arrivato al Frosinone il 15 agosto scorso e il giorno successivo ha preso parte al suo primo allenamento con la maglia giallazzurra sulle spalle. Raccontano che, prima di partire da Torino, abbia salutato la Juve con tre parole soltanto: salvo il Frosinone e torno. Insomma è stato il primo dei tre giovani rinforzi giunti dalla Juventus, bravo anche fuori dal campo e nei rapporti con gli amici Soulé e Kaio Jiorge che ha attirato a se' nei giorni successivi il suo arrivo. Anche se ha dovuto lasciare la vecchia signora, il classe 2001ha dichiarato di essere contentissimo di dare la sua valida mano alla neopromossa di Eusebio Di Franceso per accompagnarla al traguardo della salvezza e, quindi, anche soddisfatto della decisione presa nel momento in cui gli è stato reso noto il trasferimento in Ciociaria.

La presenza nel Frosinone

Il centrocampista argentino fa parte di quella categoria di calciatori che apprezzi soprattutto quando in campo non c'è. Ovviamente per la mole di lavoro che svolge nel corso della partita. A riconoscerlo in mezzo al campo non ci metti molto dal momento che è sufficiente inquadrare il pallone perché nei paraggi c'è il centrocampista giallazzurro pronto alla interdizione o a proporre l'azione offensiva. O che giochi con le due mezze ali ai fianchi o che sia uno dei due centrali di centrocampo non fa differenza. Puoi stare comunque sicuro che garantisce sempre una posizione di massimo equilibrio tra i reparti.

Per fortuna il giovane argentino di Villa Maria è mancato al Frosinone soltanto nella prima partita con il Napoli, o meglio ha giocato soltanto i quattro minuti finali al posto di Harroui. Poi il suo valido contributo lo ha dato sempre. In campo con i 74' in occasione della vittoriosa partita con l'Atalanta, con gli 80 in trasferta a Udine, con i 69 giocati con il Sassuolo. Poi due gare complete concluse con i pareggi di Salerno e con la Fiorentina allo Stirpe, quindi 85' in campo all'Olimpico contro la Roma per chiudere con gli 83 della gara con il Verona. Quando è rimasto a terra in un contrasto di gioco lo stadio è ammutolito pensando che potesse essergli capitato qualcosa di preoccupante, Poi, invece, il centrocampista si è rialzato, ha raggiunto con le proprie gambe la panchina e, infine, puntuale alla ripresa della preparazione di mercoledì pomeriggio. Pronto per allenarsi con il solito grande impegno per continuare contro il Bologna la striscia dei risultati positivi.

Dal campo

La squadra è tornata a lavorare sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino dove ieri ha effettuato una doppia seduta di allenamenti. Al mattino lavoro atletico, nel pomeriggio dopo la fase di attivazione il programma prevedeva esercitazioni tecniche e partite a tema. Assenti Oyono e Kvernadze perché impegnati in nazionale, mentre Caso ha svolto un allenamento differenziato. Lavoro personalizzato per Kalaj, Kaio Jorge e Gelli, terapie per Harroui. Oggi pomeriggio nuova seduta ma sul campo di "Capo i Prati" di Fiuggi.