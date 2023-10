La linea verde giallazzurra, nuova bandiera del Frosinone Calcio del presidente Maurizio Stirpe e del direttore dell'Area tecnica Guido Angelozzi, sugli scudi non solo nel calcio italiano ma addirittura anche in quello europeo. Una classifica, stilata da www.football - observatory.com, che riguarda l'impiego nella stagione 2023/2024 pone il club di Viale Olimpia al primo posto in Italia. La media è di 24.87 anni (secondo il Lecce che ha una media di 25 anni).

In campo europeo il Frosinone è, come detto al quarto posto, preceduto da Toulouse FC con 24.16, Valencia CF con 24.19, Burnnley con 24.57. Seguono al 5 posto Chelsea FC con 24.95, Arsenal FC con 24.96, Lecce con 25.00, Paris St-Germain con 25.08, Yottenham con 25.13 e Rc Strasbourg con 25.22. Come si può vedere nelle prime dieci sono soltanto due le squadre italiane, tre quelle francesi, una spagnola e quattro le inglesi. Dei sedici canarini nati nel nuovo ventennio, soltanto l'infortuntoKalaj non è stato utilizzato.

Primo bilancio positivo

Anche se il Frosinone si è messo alle spalle soltanto il 21% del percorso del campionato, il fatto che sia già riuscito a vincere tre partite, a pareggiarne altrettante e a perderne due soltanto contro il Napoli e la Roma; il fatto ancora di aver raggiunto i risultati suddetti praticando un calcio che diverte, convince e vince anche, tutto questo non può che fare piacere e creare attorno alla squadra l'entusiasmo attuale e all'interno della stessa quella crescita di autostima circa le possibilità che è in grado di esprimere ancora. Perché questo possa avverarsi è necessario, e qui torniamo alla squadra di Di Francesco, che continui lungo il percorso ancora da effettuare con la stessa umiltà e con lo stesso impegno mostrati nelle sedute di allenamento che gli hanno permesso di chiudere questa primissima frase del campionato in una situazione di classifica inimmaginabile all'inizio. Non per niente il tecnico ha parlato nel messaggio, lanciato alla squadra dopo la gara vittoriosa con il Verona, di non mollare ma di insistere a comportarsi come finora ha fatto. Con tutta probabilità nella chiacchierata con i canarini prima dell'inizio della seduta di ieri pomeriggio, Eusebio Di Francesco sarà sicuramente tornato sull'argomento per dire alla squadra che è stata brava per il primo quinto di campionato, ma di esserlo di più per i restanti quattro quinti.

Dal campo di "Capo I Prati"

Atmosfera frizzantina all'interno del gruppo giallazzurro, allenatosi ieri pomeriggio a Fiuggi, determinata dall'onda lunga della terza vittoria di campionato e morale che è ovviamente alto e che dà la carica anche negli allenamenti. Tutti in campo per cominciare a preparare la partita di Bologna con le eccezioni di Oyono e Kvernadze, impegnati in nazionale, degli infortunati Kalaj, Gelli e Kaio Jorge, che hanno effettuato lavoro personalizzato, mentre Harroui ha continuato le terapie prescritte. In programma dopo la fase di attivazione, lavoro atletico ed esercitazioni tecniche che il gruppo ha svolto con il solito impegno. Allenamento differenziato per Caso. Questo il programma degli allenamenti fino a sabato: oggi doppia seduta a Ferentino; domani a Fiuggi per la penultima seduta settimanale, mentre sabato allenamento congiunto con la Primavera allo "Stirpe". Di importante il fatto che Gelli si è allenato sul campo anche se ha svolto lavoro personalizzato e che Barrenechea non ha accusato alcun problema, dopo l'anticipata uscita dal campo nel secondo tempo della gara con il Verona.