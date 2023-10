Le tre vittorie finora conquistate sull'Atalanta, sul Sassuolo e sul Verona nonché gli altrettanti pareggi di Udine, di Salerno e con la Fiorentina fanno ormai parte del passato anche se molto recente. Da oggi il Frosinone di Di Francesco gira pagina. Il mister lo ha detto a chiare note con il messaggio lanciato alla squadra subito dopo la terza vittoria di campionato. La classifica attuale è ottima ed è bello guardarla anche perché suscita entusiasmo che non dovrà mai diventare presunzione.

«Bisogna continuare a lavorare con grande umiltà – ha detto il tecnico dei canarini – anche perché alla ripresa ci sarà il Bologna, squadra molto forte che ha gamba ed è bene organizzata. Quando vivi questi momenti vorresti che il campionato non si fermi perché hai più voglia di giocare. Ma, di contro, c'è la possibilità di recuperare chi sta indietro con la condizione per essere rimasto fuori dal campo per qualche tempo. Sono contento della sosta per avere il tempo di lavorare con tutti e portarli alla condizione migliore. In nazionale avremo soltanto Oyono e Kvernadze».

Dopo due giorni di riposo tutti di nuovo sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino per cominciare a pensare alla prima delle due trasferte che il Frosinone dovrà giocare domenica 22 ottobre a Bologna (poi quella a Cagliari). Con l'Empoli, il 5 novembre, si tornerà allo "Stirpe" e a seguire la trasferta di domenica 12 a Milano con l'Inter. Quindi ancora campionato fermo per due settimane con ripresa il 26 novembre in casa contro il Genoa. Canarini, quindi, attesi da uno step di partite di cui tre in trasferta e soprattutto da un esame ancora molto più importante di quelli finora affrontati e superati. Se escludiamo l'Inter seconda in classifica con due punti in meno del Milan, le altre tre squadre sono in classifica sotto il Frosinone. Il Bologna finora ha vinto solo due gare, ne ha perse una soltanto ma ne ha pareggiate cinque. Ha incassato cinque gol in meno del Frosinone che, però, ne ha segnati tre di più.

Il Cagliari è l'attuale fanalino di coda con due punti soltanto, tre gol all'attivo e ben sedici subìti. Infine l'Empoli è terzultimo a quota quattro punti con la sola rete segnata alla Salernitana mentre ne ha incassate sedici. Balza subito evidente che, vincendo soprattutto i due incontri diretti, l'attuale vantaggio su Empoli e Cagliari potrebbe aumentare. Anche perché, se il Frosinone dovrà giocare a Milano con l'Inter e a Bologna, l'Empoli e il Cagliari non avranno vita più facile. L'Empoli dovrà affrontare Fiorentina, Atalanta e Napoli; il Cagliari dovrà vedersela in trasferta con la Salernitana e con la Juventus e in casa con il Genoa. Per ora non sono spuntate le solite tabelle.

Di certo i canarini non ne faranno ma tutt'al più diranno che penseranno a giocare una gara alla volta e mettere insieme più punti possibili. Che poi è la cosa migliore da fare per avere pressione in misura molto minore. Domani, dunque, si riprende per continuare con le sedute di giovedì e di venerdì e concludere la prima settimana di allenamenti con la partita in famiglia contro la Primavera di sabato.