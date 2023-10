Per il Frosinone due giorni di vacanza premio per godersi interamente la terza vittoria di campionato conquistata contro un avversario che ha lo stesso obiettivo ma quattro punti in meno dopo otto giornate. Ovviamente anche per guardare la classifica a due cifre con Mazzitelli e compagni che hanno dovuto rivolgere lo sguardo in alto verso le posizioni che contano. Sappiamo benissimo che il percorso che la formazione giallazzurra dovrà compiere è ancora molto lungo e con tante trappole da evitare prima di tagliare il traguardo della salvezza, ma per il momento è sempre meglio essere al settimo posto della graduatoria dei valori piuttosto che negli ultimi tre.

Due giorni di vacanza premio dicevamo, prima di riprendere a lavorare sul campo in vista del ritorno del calcio giocato del 22 ottobre. Saranno due settimane quasi intere di allenamenti che la squadra affronterà con il morale alle stelle per quanto di positivo finora fatto e, ovviamente, per la terza vittoria meritatamente conquistata contro il Verona. E le vittorie, come dicono coloro che vivono nel calcio, aiutano a conquistarne altre. Dunque si riprende domani in un'atmosfera di entusiasmo generale che si respira a pieni polmoni negli ambienti vicini alla squadra e in città e negli altri centri da dove si muovono centinaia di tifosi per assistere alle partite del Frosinone Calcio.

Se è permesso ai tifosi mantenerlo sempre, alla squadra ci ha pensato Difra a farla rimanere con i piedi ben piantati al suolo con un messaggio lanciato nel corso della conferenza stampa del dopo gara vittoriosa.

«Oggi voglio guardare la classifica – ha dichiarato il tecnico dei canarini – pensando che dodici punti sono ottimi. Ma dobbiamo continuare, non ci dobbiamo accontentare e abbassare la guardia. È il messaggio che voglio inviare alla squadra che è molto giovane e fa anche bene ad esternarlo. L'entusiasmo, però, non dovrà mai diventare presunzione ma spingere tutti a continuare gli allenamenti con la massima umiltà».

La gioia di Soulé e Reinier

I due neo canarini, con la maglia del Frosinone sulle spalle da una quarantina di giorni sembrano averla indossata da sempre. Argentino Matias Soulé che ha compiuto venti anni il 15 aprile 2003, brasiliano Jesus Reinier di un anno più grande essendo nato il 19 gennaio 2002, non rimpiangono il recente passato pur arrivando in Ciociaria rispettivamente dalla Juventus e dal Real Madrid. Hanno fatto propria la nuova realtà e sprizzano gioia genuina. E si nota in campo e nelle interviste.

«Le partite che giochiamo – ha precisato Soulé – sono tutte finali da affrontare al massimo. Il coro dei tifosi, domenica pomeriggio, mi ha emozionato. Li ringrazio come ringrazio i compagni. Ho fatto gol e preso due pali. Però il mister mi ha detto: non hai fatto niente, continua così. Mi tiene sul filo. Sono comunque contento. Venerdì tutti a cena…».

«Ho lavorato molto per godermi questo momento - ha precisato Reinier. Sono felicissimo anche perché sognavo un debutto con il gol. È arrivato insieme ai tre punti. E questo è più importante. Sono felice di segnare in Serie A, è un campionato molto bello e sono orgoglioso. Come pure mi piace il modo con il quale giochiamo. Arriviamo in campo preparati bene grazie all'aiuto che ci dà il mister. Durante la partita ci divertiamo anche».