Un Frosinone che vola a ritmo di samba e tango. Grazie a un gol del brasiliano Reinier e un altro dell'argentino Soulè, la squadra di Di Francesco supera per 2 a 1 il Verona nella gara dello "Stirpe" e con i tre punti conquistati vola addirittura al settimo posto di classifica.

La cronaca

Un buon inizio del Frosinone che al 3' crea un pericolo in area avversaria dopo un cross su punizione di Soulé e testa di Monterisi che non inquadra la porta. Punizione Verona all'11 con il cross di Duda che viene respinto dalla difesa dei giallazzurri. Buona trama offensiva al 17' per la squadra di Baroni: una sponda di Terracciano in area, libera sulla sinistra Folorunsho al cross, ma il pericolo è ancora sventato dai difensori ciociari. Al 22' dai piedi di Ngonge nasce una nuova azione offensiva del Verona, ma il cross di Lazovic è ben allontanato da Monterisi. Torna a farsi vedere davanti il Frosinone al 29' con un destro da fuori di Mazzitelli che però finisce ben lontano dai pali di Montipo'.

Il Verona ci prova al 31' da sviluppi di calcio piazzato, ma prima Mazzitelli e poi Oyono allontanano il pericolo. Il Frosinone sfiora il gol con il suo uomo più pericoloso, Soulé, che al 31' taglia bene il campo prima di concludere di sinistro senza però far male a Montipò e al 33' salta tre avversari per liberare un tiro che si stampa sul palo. Occasione Verona al 43' da calcio d'angolo: il buon cross di Suslov trova Folorunsho, che per poco non inquadra la porta di testa. Nel recupero arriva il vantaggio del Frosinone: con un gran passaggio Soulé pesca nello spazio Cheddira, che con il destro centra il palo; sulla ribattuta il pallone arriva a Reinier, che a porta vuota firma all'esordio il suo primo gol in A.

La ripresa

Parte bene il Verona nel secondo tempo alla ricerca del gol del pareggio. Al 1' Turati allontana con i pugni un tentativo di cross di Lazovic. Altra grande uscita degli ospiti al 3' con Suslov che, servito da Saponara, lancia Ngonge in campo aperto ma la conclusione di destro non inquadra la porta. Ancora pericoloso il Verona al 7' con Terracciano, che di testa raccoglie un cross di Saponara senza però trovare lo specchio. Prima possibilità per il raddoppio del Frosinone al 12': Cheddira scambia con Reinier e Soulé e poi va al tiro, ma il pallone finisce di poco fuori. Ancora sfortunati i padroni di casa al 15' con Soulé che trovato da Reinier conclude di sinistro e colpisce il secondo palo della sua partita. Il Verona ci prova da sviluppi di rimessa laterale al 17' con il neoentrato Serdar che calcia senza impensierire Turati.

Al 20' Ngonge batte il calcio d'angolo e dopo una carambola la palla arriva sulla testa di Amione, ma il portiere ciociaro è ben piazzato e blocca. Al 21' raddoppia il Frosinone: dopo una grande azione dei padroni di casa, la palla arriva sui piedi di Marchizza, che dalla sinistra trova la testa di Soulé. L'argentino non sbaglia e mette a segno il secondo gol della sua stagione, ancora di testa dopo quello alla Fiorentina, per il momentaneo 2-0 dei giallazzurri. Il Verona prova a riaprire la partita al 27', ma Lazovic spreca con il sinistro al volo che finisce alto. Al 38' Bonazzoli conclude dalla distanza, ma il sinistro da fuori non può far male a Turati.

Al 40' è Suslov a cercare la via della rete, ma anche il suo sinistro finisce alto. Altra buona giocata del Verona al 43' con Faraoni che appoggia per Bonazzoli, ma il sinistro dell'attaccante è larghissimo. Al 47' Djuric fa la sponda per Folorunsho, che da buona posizione calcia alto. La squadra di Baroni dimezza lo svantaggio al 49' grazie a una bella giocata di Tchatchoua sulla sinistra: il cross in area finisce sulla testa di Djuric, che stacca su Romagnoli e batte Turati per il 2-1. Il Verona prova l'assalto nei minuti finali: su calcio d'angolo sale anche Montipò, ma la difesa del Frosinone libera l'area. Dopo un check del VAR per un possibile fallo di mano, la direttrice di gara Maria Sole Ferrieri Caputi fischia tre volte e manda in archivio la gara.