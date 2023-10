Il Frosinone vince 2 a 1 contro il Verona in casa allo "Stirpe". Dopo un primo tempo equilibrato e senza grandi emozioni arriva il vantaggio dei canarini grazie al gol di Reinier alla sua prima partita da titolare in Serie A. Nel secondo tempo raddoppia Soulé al 66' e segna il suo secondo gol in campionato. Poi la rete di Djuric fissa il risultato finale sul 2 a 1 per i padroni di casa. I giallazzurri volano in classifica e salgono a 12 punti. Tifosi in estasi allo "Stirpe".