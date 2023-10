Con fischio d'inizio alle ore 15 il Frosinone è atteso dalla gara del "Benito Stirpe" contro il Verona. Una partita che, classifica del momento a parte, può tranquillamente essere considerata una sorta di scontro salvezza e di conseguenza la posta in palio avrà un valore doppio. I canarini ci arrivano dopo il ko dell'Olimpico contro la Roma, arrivato dopo cinque risultati utili consecutivi, che in ogni caso non dovrebbe avere intaccato il morale della truppa Di Francesco.

Perché, risultato a parte, domenica scorsa Mazzitelli e compagni hanno dato vita a un'altra prestazione oggettivamente buona, nella quale hanno pagato soltanto un po' di imprecisione in fase offensiva e un paio di distrazioni in quella difensiva. E senza dimenticare le tante rinunce per infortunio con le quali ha dovuta fare i conti l'allenatore dei giallazzurri. Assenze che, purtroppo, ci saranno anche questo pomeriggio, come diremo poi più nel dettaglio parlando dell'aspetto tattico della sfida contro gli scaligeri, ma con un Frosinone che allo stesso tempo è intenzionato a dimostrarsi più forte delle stesse. In fondo gli uomini a disposizione di mister Di Francesco saranno gli stessi della partita pareggiata in casa contro la corazzata Fiorentina. Questo per dire che nonostante i molteplici forfait, i ciociari hanno tutte le carte in regola per provare a centrare un successo che, come detto, assumerebbe un valore inestimabile sotto tutti i punti di vista.

Aspetto tecnico e tattico

Tornando a quelle che sono le rinunce forzate per questa gara, e quindi entrando nell'aspetto più prettamente tecnico, della lista dei convocati non fanno parte Harroui, Gelli, Kalaj e Kaio Jorge, mentre sono presenti nella stessa Romagnoli, Lirola e Garritano che, comunque, non sono al meglio della condizione e al massimo potrebbero partire dalla panchina. Per quanto riguarda a questo punto l'undici iniziale, potrebbe essere lo stesso dell'ultimo turno con il probabile esordio in maglia giallazzurra di Reinier. L'ex Real Madrid dovrebbe essere impiegato nel ruolo che nelle prime giornate è stato di Harroui. Vale a dire alternandosi tra il ruolo mezzala di sinistra e trequartista alle spalle della punta centrale. Punta centrale che a differenza della partita dell'Olimpico non sarà Cuni ma tornerà ad essere Cheddira. In definitiva l'undici anti Verona, schierato con modulo di partenza 4-3-3, ma pronto a diventare un 4-2-3-1 e nel giro palla prevedere anche un reparto arretrato a tre, dovrebbe vedere Turati in porta e davanti a lui una difesa composta da Oyono che si occuperà della corsia di destra, Marchizza che agirà su quella opposta e Monterisi-Okoli coppia di centrali. A centrocampo Mazzitelli, Barrenechea e, come detto molto probabilmente Reinier che può essere considerato in ballottaggio con Brescianini e Ibrahimovic. In attacco, infine, il tridente composto da Soulè, Cheddira e Baez.