Frosinone e Verona tornano ad affrontarsi in Serie A sul rettangolo di gioco del "Benito Stirpe" non solo con gli stessi obiettivi in scadenza il 26 maggio dell'anno prossimo, ma anche con gli identici problemi a scadenza ormai molto vicina. E ci spieghiamo meglio. Le due formazioni sono chiamate a dare sempre il meglio di sé in ogni gara per conquistare quei punti che a fine campionato significano la salvezza. A cominciare dalla partita di domani pomeriggio che affrontano entrambe con gli stessi problemi di assenze molteplici ormai certe.

Mal in comune, mezzo gaudio dice il proverbio, che non varrà per le due squadre dal momento che, invece, scenderanno in campo per vincerla la partita più importante tra quelle finora disputate. Di Francesco dovrà ad inizio gara rinunciare a Romagnoli e a Garritano nonché ancora per qualche tempo a Lirola, Kalaj, Harroui, Gelli e all'attaccante Kaio Jiorge. Ma non se ne fa una pena. Soprattutto perché non dobbiamo dimenticare che, anche dopo l'uscita per infortunio dell'ex Lecce all'Olimpico, la formazione che ha schierato in campo con l'aggiunta di Brescianini ha creato problemi a non finire alla Roma sul piano del coraggio e soprattutto delle idee di gioco. Anche se il successo è anadto ai giallorossi con i pochi meriti rimasti dopo quelli che sono piovuti addosso ai giallazzurri. Da ogni parte. Questa considerazione dovrà fornire la spinta maggiore che, fatta propria, dovranno sfruttare Mazzitelli e compagni per mettere le mani sui tre punti.

Cheddira scalpita

Comunque una notizia finalmente positiva dal campo di allenamento dove ieri pomeriggio la squadra ha svolto la penultima seduta. Riguarda Romagnoli e Garritano che hanno svolto in parte il lavoro dei compagni, Cioè sono rientrati in gruppo anche se parzialmente. Entrambi potrebbero essere convocati per andare in panchina. La formazione, invece, dovrebbe essere quella che ha iniziato la partita con la Roma, con Brescianini al posto di Romagnoli e con Cheddira in quel di Cuni. Il marocchino di Loreto, pur impegnandosi al massimo nelle partite finora disputate, non è riuscito ancora a segnare su azione. Ci ha sempre provato ma ha stentato a trovare la zampata vincente. Contro il Verona è certo che ci riproverà sicuramente e speriamo anche che ci riesca. Per un attaccante il gol è la migliore iniezione di fiducia che possa esistere.

Baroni in conferenza

I problemi non mancano per Marco Baroni che ieri pomeriggio ha parlato in conferenza stampa della partita con il Frosinone. Problemi soprattutto in difesa per l'assenza di valide pedine e tutto da decidere ancora in avanti. «Sarà un incontro molto difficile per entrambe le squadre – ha dichiarato – e da affrontare con la massima attenzione e determinazione. Giocheremo in uno stadio dove non mancherà l'entusiasmo in campo e sugli spalti contro una formazione che ha tanti giovani, ma che sa benissimo che ce la dovrà mettere tutta in ogni partita per mantenere la categoria. Noi, ovviamente, dovremo comportarci alla stessa maniera». Il tecnico corre il rischio di perdere oltre allo svedese Hien e al polacco Cabal anche Dawidowicz e Amione. Insomma una difesa incompleta, anche se per gli ultimi due difensori Baroni ha precisato che «ci prendiamo ancora un giorno prima di decidere, vediamo come andrà la rifinitura: se saranno disponibili bene altrimenti abbiamo dei giocatori che andranno in campo per mettere in mostra le loro caratteristiche». Uno degli ultimi tre cercherà comunque di recuperarlo.