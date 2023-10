Sono sei i canarini che hanno finora firmato sempre il cartellino della presenza in campo. Solo due di essi, però, sono rimasti sul rettangolo di gioco per tutta la durata degli incontri. Si tratta dei terzini Oyono e Marchizza, che con sette presenze hanno collezionato ciascuno 630' più, ovviamente, i recuperi. Il terzo difensore Romagnoli, sempre in campo, nell'ultima gara contro la Roma vi è rimasto fino al 18' del primo tempo quando è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per un problema all'inguine. In tutto ha giocato 559' e ora rischia, come vedremo, di saltare anche la partita di domenica prossima contro il Verona. Nel gruppo dei sei ci sono anche il capitano Mazzitelli con 605' in campo, Barrenechea con 492' e Baez con un minutaggio inferiore e comunque di 361'.

Con sei presenze e 405' troviamo un altro difensore e cioè Monterisi mentre Soulé dal 2 settembre, quando ha debuttato con l'Udinese fino al 1 ottobre quando ha incontrato la Roma, è stato impegnato in altre tre gare giocate in dieci giorni, due delle quali dal primo al novantesimo di gioco contro Sassuolo e Fiorentina. Tutti e otto, fatta eccezione per Romagnoli, dovrebbero essere ancora in campo per dare il meglio di loro stessi anche contro la formazione di Marco Baroni.

Dal campo

Ieri pomeriggio la squadra è tornato sul terreno di gioco della "Città dello Sport" di Ferentino per sostenervi la terza seduta settimanale. Non ci sono novità per quanto riguarda gli infortunati che continuano ad essere Harroui, Gelli, Romagnoli, Lirola, Garritano, Kaio Jorge e Kalaj. Si sa che i recuperi di Harroui e di Gelli richiedono tempi più lunghi, ma anche degli altri compagni di squadra il discorso non cambia anche se la tempistica, per fortuna, è meno pesante. Questo, comunque, il report relativo alla seduta di ieri pomeriggio.

"…attivazione, esercitazioni tecnico-tattiche conclusa da una partitella i famiglia. Allenamenti personalizzati per Kalaj, Kaio Jorge, Lirola, Romagnoli e Garritano. Terapie per Harroui e Gelli. Domani pomeriggio (oggi pomeriggio) in programma nuova seduta sempre a Ferentino".

E sarà anche la penultima a disposizione di Eusebio Di Francesco che cercherà di schierare contro il Verona una formazione sicuramente più forte dell'emergenza e in grado di fare conquistare la terza vittoria di campionato.

Ipotesi di formazione

Alla luce delle tante assenze, il tecnico potrebbe ripresentare domenica sul terreno di gioco del "Benito Stirpe" la stessa formazione che, anche dopo l'uscita dal campo di Romagnoli, ha impegnato la Roma al punto da costringerla a soffrire fino alla fine. O meglio fino al raddoppio di Pellegrini che, comunque, è arrivato a otto minuti dal termine della gara, recupero escluso. 
Quindi il Frosinone potrebbe riproporsi con Turati tra i pali, la difesa a quattro con Oyono e Marchizza terzini e con Monterisi e Okoli centrali. A centrocampo potrebbero giocare Brescianini, Mazzitelli e Barrenechea e in avanti Soulé, Cuni o Chedira e Baez o Caso. Però è lo schieramento che potrebbe aspettarsi anche Marco Baroni e allora qualcosa di nuovo alla fine, pur in periodo di emergenza, Eusebio Di Francesco potrebbe proporla. In panchina ci sono giovani che scalpitano quali Reinier, Ibrahimovic, Kvernardze e Lusuardi e meno giovani come Bourabia e Lulic, e con tutta probabilità non resteranno tutti a guardare.