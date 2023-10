A tre giorni dall'incontro con il Verona in programma domenica allo stadio "Benito Stirpe", la situazione riguardante il discorso relativo alle assenze per infortunio non fa registrare alcuna novità. Al punto che la nuova sosta del campionato, che parte dal giorno dopo la gara contro gli scaligeri per concludersi con la trasferta di Bologna del 22 ottobre, arriva opportuna per provare a recuperare Gelli (per Harroui sono stati previsti tempi più lunghi) e i quattro suoi compagni di squadra che rischiano di non scendere in campo contro la formazione di Marco Baroni. Questo, infatti, il report emesso dall'Ufficio stampa del Club di Viale Olimpia relativamente alla seduta di ieri mattina.

"Seduta di allenamento mattutina alla "Città dello Sport" di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco che continuano a preparare la partita con il Verona. Lavoro di forza in palestra, esercitazioni tecnico-tattiche sul campo e partita a tema. Questo il programma odierno. Personalizzato per Kalaj, Lirola, Kaio Jorge e Garritano. Terapie per Harroui e Gelli. Domani pomeriggio (oggi pomeriggio) nuova seduta sempre a Ferentino".

Fin qui il report dal quale si può vedere che non ci sono da registrare novità rispetto al giorno precedente.

Insomma per quanto riguarda Lirola, Kaio Jorge, Garritamo e Romagnoli, l'unico che è stato in campo contro la Roma ma solo per poco più del quarto d'ora iniziale, la situazione resta ancora molto problematica In considerazione che alla gara dell'ottava giornata mancano soltanto tre giorni con possibilità di recuperi che vanno sempre più diminuendo. Anche perché la sosta del campionato di due settimane impone di non correre assolutamente rischi di alcun genere. Comunque contro il Verona undici canarini in campo ci andranno ed anche con la solita voglia di vittoria e con la stessa dose alta di coraggio necessario per conquistarla. Anzi la formazione che Eusebio Di Francesco schiererà inizialmente in campo e i successivi cambi avranno uno stimolo in più per gettare nella impegnativa gara sempre il meglio. Lo hanno sempre fatto finora e continueranno a farlo con prestazioni ancora più positive.

Ipotesi di formazione

Sperando di essere smentiti da possibili recuperi, la formazione che affronterà inizialmente il Verona non dovrebbe discostarsi di molto dalla seguente: in porta ci sarà Turati e davanti a lui la difesa schierata a quattro con Oyono e Marchizza laterali rispettivamente a destra e a sinistra e con la coppia centrale formata da Monterisi e Okoli. I tre del centrocampo dovrebbero essere Mazzitelli, Barrenechea e Brescianini, mentre in avanti dovrebbe esserci il rientro di Cheddira dall'inizio con Soulé e Baez o Caso esterni offensivi. Con Reinier, Bourabia, Cuni, Kvernadze, Ibrahimovic, Lusuardi e Bidaoui pronti per i cambi. Poi ben vengano i recuperi di parte degli infortunati per dare a Difra un maggior numero di scelte alternative. Fin qui quello che può succedere sul campo. Sugli spalti, invece, l'occasione è di nuovo propizia per dare una mano a Mazzitelli e compagni durante tutto l'arco dell'incontro che sarà sicuramente difficile ma che bisognerà vincere perché la posta in palio è troppo pesante per non conquistarla a tutti i costi.