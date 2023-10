Archiviata la battuta d'arresto dell'Olimpico mitigata dalla consapevolezza di avere offerto una delle più brillanti prestazioni di questa prima fase del campionato, il Frosinone è tornato a guardare avanti cominciando a preparare la prossima impegnativa gara contro il Verona. La squadra ieri pomeriggio è tornata in campo per la prima seduta settimanale sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino. Questo il report pubblicato dall'Ufficio stampa del club di Viale Olimpia.

"Ripresa degli allenamenti e seduta pomeridiana alla "Città dello Sport" di Ferentino per i giallazzurri di mister Eusebio Di Francesco che iniziano a preparare la partita con il Verona. Lavoro differenziato per chi è sceso in campo domenica. Attivazione, esercitazioni tecniche e partita a pressione in campo per il resto del gruppo. Personalizzato per Kalaj, Romagnoli e Garritano, Terapie per Harroui, Gelli, Kaio Jorge e Lirola. Domani (stamane) una nuova seduta sempre a Ferentino».

Osservati speciali questa mattina, soprattutto Garritano e di Romagnoli (ha lasciato il terreno di gioco al 18' minuto della gara dell'Olimpico non per il problema al ginocchio, ma all'inguine). Si spera nel recupero di entrambi. In caso contrario il reparto difensivo potrebbe essere in emergenza considerato che anche Lirola sta ancora sottoponendosi alle terapie. Ma siamo solo a martedì e la situazione dovrebbe migliorare.

Il Verona finora

La formazione di Baroni ha avuto una partenza sprint: vittoria a Empoli 1 a 0 e in casa sulla Roma (2 a 1). Poi la battuta di arresto di Sassuolo 3 a 1, il pareggio in casa 0 a 0 con il Bologna e le due sconfitte consecutive a Milano 1 a 0 con il Milan e a Bergamo sempre 1 a 0 con l'Atalanta. Quindi l'ultimo pareggio conquistato a Torino con i granata con il risultato di 0 a 0. Insomma finora il bilancio è di due vittorie e di altrettanti pareggi che gli sono valsi otto punti, uno in meno del Frosinone che colloca il Verona in quindicesima posizione, sette dopo l'attuale ottavo posto dei giallazzurri. Balza subito evidente il fatto che, se togliamo i tre gol subìti con il Sassuolo, la squadra scaligera nelle restanti sei gare ha incassato solo tre reti, risultando comunque al sesto posto della classifica delle migliori difese insieme a Napoli e Juventus con sei reti, tre in più della capolista Inter e quattro in più del Frosinone. Il rovescio della medaglia è il numero di gol realizzati. Quattro in tutto che la pongono al 15 posto della classifica delle reti fatte con il Frosinone che, questa volta, sopravanza gli scaligeri di cinque reti con il decimo posto. Quindi se la formazione di Baroni ha preso pochi gol ne ha fatti ancora di meno. Venendo, poi alle ultime cinque partite, che sono quelle che certificano lo stato di forma di una squadra, vediamo che mentre il Frosinone, pur con tutti gli infortuni accusati, ha conquistato dopo la sconfitta ad opera del Napoli sei punti con una vittoria e tre pareggi, il Verona ne ha fatti soltanto due grazie ad altrettanti pareggi contro ben tre battute d'arresto.