Si ferma a cinque risultati utili l'imbattibilità del Frosinone che pur giocando una buona gara sul campo della Roma esce alla fine sconfitto con il risultato di 2 a 0. Nonostante le assenze importanti alle quali si è aggiunta quella di Romagnoli dopo un quarto d'ora dal via, i canarini sono scesi all'Olimpico senza alcun tipo di timore reverenziale e hanno praticamente fatto la partita dall'inizio alla fine. Sono mancati soltanto in fase realizzativa, e in particolare in occasione di due azioni in cui Cuni si è ritrovato solo davanti a Rui Patricio. Di contro, la Roma ha badato soltanto a difendersi, sempre con ordine e ha colpito nelle uniche volte in cui la retroguardia dei giallazzurri si è un po' distratta.

La cronaca

Dopo un inizio abbastanza bloccato, il primo vero squillo della partita è del Frosinone. Arriva all'11' grazie a una palla recuperata da Cuni sulla trequarti offensiva. Il nazionale albanese serve Marchizza, che libera il cross, ma in mezzo all'area Cristante fa buona guardia e mette in corner. Primo giro dalla bandierina, dunque, per i ciociari al 12': dal traversone ribattuto da Lukaku nasce un'occasione per Mazzitelli che prova da fuori a concludere, ma il tiro finisce altissimo. Al 18' da una disattenzione difensiva dei giallorossi nasce una nuova ghiotta occasione per il Frosinone, che va vicinissimo al vantaggio: Soulé pesca con un gran lancio in profondità Cuni, che approfitta di un'indecisione tra Ndicka e Rui Patricio per saltare l'estremo difensore giallorosso e concludere, ma da posizione defilata trova solamente l'esterno della rete. Alla prima occasione pericolosa, i padroni di casa passano. È il minuto 21 e nasce tutto dai piedi di Mancini, che in verticale trova Dybala; il fantasista argentino con un tocco serve in area Lukaku, che rientrando sul sinistro mette a sedere Oyono e Monterisi prima di concludere a rete e battere Turati. Il Frosinone non ci sta e già al sfiora il pari ancora sull'asse Soulé-Cuni. L'ex Juventus mette l'attaccante a tu per tu con l'estremo difensore dei giallorossi ma il suo tiro al volo termina di nuovo al lato. Al 30' ci prova Lukaku, che servito da Pellegrini carica il tiro ma sul primo palo Turati è attento e respinge con i pugni. Altra bella azione del Frosinone al 33': Baez si smarca sulla sinistra e vince un contrasto con Karsdorp, poi si accentra e prova il tiro sul primo palo ma Rui Patricio riesce a deviare in angolo. Ottima trama offensiva della Roma, che torna a rendersi pericolosa al 42': uno-due tra Karsdorp e Dybala, con l'olandese che trova il cross. La difesa ciociara però allontana.

La ripresa

È un buon Frosinone anche ad inizio ripresa, con gli ospiti che fanno la partita mentre la Roma aspetta nella propria trequarti. All'8' Oyono prova ad impensierire la difesa giallorossa con un cross, ma il pallone viene allontanato seppur con qualche problema di troppo. Con il suo uomo migliore la Roma prova a riaffacciarsi in avanti. Al 12' Dybala semina il panico con un paio di dribbling e poi prova a mettere in mezzo; Mazzitelli rischia l'autogol e riesce a mandare in corner. Ancora vicina al raddoppio la Roma al 14', con Dybala bravo a vedere il taglio di Bove, che calcia di prima. Turati risponde con il piede ed evita il doppio svantaggio. Al 22' Soulè trova il filtrante per Mazzitelli, che crossa in area, ma non trova nessun compagno pronto a raccogliere il passaggio. Tanti errori tecnici nella fase centrale del secondo tempo, con entrambe le squadre che faticano a rendersi pericolose. Al 36' Lukaku protegge bene il pallone e serve Dybala, che permette a Bove di andare al tiro ma la conclusione finisce alta. Arriva al 38', da calcio piazzato, il raddoppio della Roma. Dybala disegna un cross perfetto per Pellegrini che sbuca sul secondo palo e conclude al volo di destro per battere Turati, non impeccabile nell'uscita. Al 50' Paredes prova ad incrociare con il destro, ma il pallone finisce lontano dalla porta di Turati. I ciociari chiudono in avanti la partita senza però riuscire a creare pensieri alla difesa dei padroni di casa: finisce 2-0 il derby tra Roma e Frosinone all'Olimpico.