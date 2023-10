Il Frosinone battuto all'Olimpico dai padroni di casa giallorossi. La Roma vince 2 a 0. Sblocca la partita Lukaku al 21' smarcato da Dybala. All'83 rete di Pellegrini, sempre su assist decisivo dell'argentino. Non sono mancante un paio di occasioni buone per la squadra di Di Francesco, che esce sconfitta ma tiene testa ai giallorossi per lunghi tratti.