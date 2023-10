Che in Serie A non esistono partite facile per tutte le squadre, figuriamoci per una neo promossa come il Frosinone, è discorso scontato. Ma l'indice di difficoltà di quella che questa sera (fischio d'inizio ore 20,45) vedrà i canarini di scena all'Olimpico contro la Roma, è massimo. Mazzitelli e compagni, infatti, si troveranno di fronte una delle squadre oggettivamente più forti del campionato che, però, vive un periodo difficile come dimostrato dai risultati fin qui ottenuti. E questo sta a significare che i giallorossi scenderanno in campo con una rabbia assoluta e una voglia indescrivibile di cancellare la pessima prova di giovedì sera in casa del Genoa (dove sono stati sconfitti per 4 a 1).

Tutte cose che mister Eusebio Di Francesco sa molto bene, vista la sua lunga esperienza nella Roma sia come calciatore che nelle vesti di allenatore, e che avrà spiegato nei minimi dettagli ai suoi ragazzi. Per cui è certo che saranno pronti per questo ennesimo esame di maturità, sotto tutti i punti di vista. Sicuramente il test più difficile lontano dallo stadio "Benito Stirpe", considerando che i precedenti due impegni esterni sono stati a Udine e a Salerno.

Aspetto tecnico e tattico

E poi non va dimenticato che la partita contro la Roma sarà la terza che i canarini giocheranno e a sole 72 da quella contro la Fiorentina. Qualcuno chiaramente potrebbe obiettare che anche per gli avversari sarà la stessa cosa, ma con una differenza sostanziale: la rosa dei giallorossi è già di partenza più profonda di quella del Frosinone che, soprattutto, dovrà fare a meno di tanti calciatori. E qui entriamo nell'aspetto più squisitamente tecnico. Oltre alle solite assenze, vale a dire Harroui, Lirola, Gelli, Kalaj e Kaio Jorge, per questa partita contro non sono al meglio nemmeno Garritano e Romagnoli (la lista dei convocati verrà stilata oggi).

In ogni caso quelle che saranno le assenze certe vieteranno all'allenatore dei giallazzurri di poter far riposare qualcuno dei suoi ragazzi che fin qui ha tirato la carretta praticamente sempre. Probabilmente qualche novità rispetto all'undici che è sceso in campo dal primo minuto con la Fiorentina potrà anche esserci, ma molto limitata. Partendo dalla difesa, dovrebbe toccare a Monterisi prendere il posto di Romagnoli.

A centrocampo si potrebbe prevedere il solito ballottaggio per una delle tre maglie a disposizione. A giocarsi il posto vagante Brescianini e Bourabia. In attacco, infine, Cuni potrebbe far rifiatare Cheddira e poi solito dubbio sulla sinistra del tridente tra Baez a Caso. In definitiva l'undici anti Roma dovrebbe vedere davanti a Turati una difesa composta da Oyono a destra, Marchizza a sinistra e Okoli-Monterisi coppia di centrali. In mediana Mazzitelli e Barrenechea, con uno tra i già citati Brescianini o Bourabia e quindi il tridente d'attacco composto da Soulè, uno tra Caso o Baez e uno tra Cheddira o Cuni.