Altra prestazione da incorniciare per il Frosinone, che dopo aver vinto sul campo amico contro Atalanta e Sassuolo, questa volta impone il pari alla corazzata Fiorentina. Alla maggiore qualità e profondità di rosa dei toscani, i rgazzi di mister Di Francesco hanno risposto mettendo in campo il massimo della voglia, determinazione e coraggio. E alla fine il risultato è stato giusto. Ospiti pericolosi nel primo tempo, al di là del gol di Gonzalez, e canarini più padroni del campo nella ripresa soprattutto quando dopo aver raggiunto l'1 a 1 con Soulè hanno avuto la possibilità di far male in tre o quattro ripartenze non sfruttate a dovere.

La cronaca

Partono molto meglio i viola. Già al 2' il primo squillo con un tiro di Sottil che viene deviato in angolo. Ancora in avanti la squadra di Italiano. Al 4' Okoli protegge un pallone che sembrava destinato a uscire ma Nzola è bravo a crederci, a riconquistarlo e a concludere da posizione defilata. Turati è comunque attento sul primo palo e sventa il pericolo. Al 7' il Frosinone si fa vedere per la prima volta dalle parti di Terracciano ma senza creare pericoli. Poi ancora Fiorentina. Al 9' Sottil che sul più bello sbaglia l'appoggio per Bonaventura e poi con Nico Gonzalez, che rientra sul sinistro e calcia dai 30 metri con la palla che sfiora il palo. Al 13' Bonaventura pesca Nzola in area, ma Okoli è attento e si rifugia in angolo. Al 16' si innesca il contropiede della Fiorentina da un corner per il Frosinone: Sottil cavalca sulla fascia sinistra e arrivato in area di rigore conclude tra le braccia di Turati invece di servire Nico Gonzalez tutto solo al centro. Doppia occasione Fiorentina al 18' prima con Nico Gonzalez, il cui sinistro è ribattuto, e poi con Parisi che manda alto. Al 19' arriva il vantaggio per i toscani grazie a un colpo di testa Gonzalz che trova l'angolo lontano per battere Turati. Al 28' un'altra disattenzione difensiva del Frosinone regala alla Fiorentina la possibilità di raddoppiare: Duncan serve Nzola, che però è poco deciso. Oyono rimedia con un grande intervento evitando il 2-0. Al 29' i padroni di casa arrivano al tiro con Brescianini che Martinez Quarta ribatte. Al 38' e al 41' ci provano rispettivamente Bonaventura e Duncan, ma entrambe le conclusioni finiscono alte. Al 42' Turati si fa trovare attento sul suo palo dopo il tiro di Parisi, mentre è di Nzola l'ultima occasione del primo tempo con il tiro che però viene deviato in angolo nel recupero.

La ripresa

All'8' Duncan aggancia un gran pallone e poi conclude con il sinistro, ma il tiro è bloccato da un ottimo intervento di Okoli. Al 15' Soulé trova Brescianini, che disturbato conclude di sinistro e non impensierisce Terracciano. Punizione da buona posizione per la Fiorentina al 20': Nico Gonzalez tocca per Milenkovic che con un tiro rasoterra prova a sorprendere Turati, ma l'estremo difensore giallazzurro è attento. Il Frosinone prova a scuotersi con un gran tiro di Mazzitelli, che pescato da Marchizza al 23', trova la conclusione di destro: Terracciano si deve superare per mandare la palla in corner. Al 25' arriva il pareggio del Frosinone che da un po' di minuti stavano rendendosi pericolosi: Caso taglia il campo rientrando con il destro e crossa sul secondo palo; la deviazione di Kayode sul traversone favorisce Soulé che di testa batte Terracciano e pareggia i conti. Doppia occasione per Cheddira tra il 33' e il 35': l'attaccante giallazzurro prima prova senza successo a farsi strada in area di rigore e poi servito da Caso tenta la conclusione da fuori, con il pallone che però finisce largo. La Fiorentina ci prova nei minuti finali: al 40' Barak non riesce a far male a Turati di testa sul buon cross di Parisi. Nel recupero il subentrato Bourabia trova sulla destra Monterisi, che mette in mezzo il pallone ma Terracciano respinge il pericolo. È l'ultima occasione della partita: 1-1 il risultato finale allo Stirpe.