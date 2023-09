Dopo aver battuto nelle ultime due gare interne squadre di grande livello come l'Atalanta e il Sassuolo, qualcuno potrebbe pensare che per superare questo pomeriggio la Fiorentina (fischio d' inizio alle ore 18,30) al Frosinone basterà esprimersi sugli stessi livelli messi in campo contro i bergamaschi e gli emiliani appunto. Ma tutto ciò rappresenterebbe un errore. Già, perchè la formazione di Italiano può contare su una rosa di squadra ben superiore a quella di Atalanta e Sassuolo, sia dal punto di vista della qualità che sotto il profilo numerico. Una rosa, probabilmente, seconda solo all'Inter. Basta pensare che il tecnico dei toscani può scegliere di partita il suo migliore undici tra molteplici soluzioni e senza per questo far diminuire la forza della squadra.

Nonostante i forfait degli infortunati Castrovillari e Dodò e il dubbio Nico Gonzalez, tanto per fare un esempio, sulle corsie esterne del terzetto che agisce dietro la prima punta Italiano può scegliere due tra gente di assoluto valore come Brekalo, Sottil, Ikonè, Kouamè. Così come per la coppia di mediani davanti al quartetto arretrato, il ballottaggio è tra Arthur, Duncan, Mandragora e Lopez. Ma anche per il ruolo di sotto punta (Bonaventura o Barak) così come per tutto il resto della formazione. Questo per dire che oggi pomeriggio il Frosinone è atteso dall'esame più difficile di questo inizio stagione (pari forse solo a quello contro il Napoli) e che per provare a fermare la Fiorentina ci sarà bisogno di una vera e propria impresa. I canarini dovranno dare vita alla prestazione perfetta, tenendo alti ritmi, concentrazione e determinazione dall'inizio fino alla fine. Cercando di concedere il meno possibile all'avversario e, di contro, provando a sfruttare nel migliore dei modi ogni occasione che riuscirà a creare.

Aspetto tecnico e tattico

Il vero rammarico in casa Frosinone, e qui entriamo nell'aspetto più prettamente tecnico e tattico, è dettato dal fatto che anche questa volta Di Francesco dovrà fare a meno di pedine molto importanti, In particolare Harroui e Gelli, grandi protagonisti fino a quando hanno potuto giocare. Oltre a Lirola, Kalaj e, quindi, Kaio Jorge che si è fermato durante la rifinitura di ieri mattina. Per il resto tutti a disposizione e formazione iniziale che dovrebbe ricalcare per gran parte dei suoi undicesimi quella che venerdì scorso ha pareggiato sul campo della Salernitana.

Gli unici dubbi potrebbero riguardare la scelta di uno dei tre centrocampisti (all'Arechi è toccato a Brescianini che è incalzato da Garritano o Bourabia) e della punta esterna di sinistra (il posto che nell'ultima partita è stato di Caso potrebbe essere preso da Baez). In definitiva l'undici anti Fiorentina dovrebbe vedere Turati in porta e davanti a lui una difesa a quattro composta da Oyono a destra, Marchizza a sinistra e Okoli-Romagnoli coppia di centrali. A centrocampo Mazzitelli, Barrenechea e, come detto uno tra Brescianini, Garritano o Bourabia, mentre in attacco Soulè, Cheddira e Caso o Baez.