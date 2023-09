Con la seduta di rifinitura in programma questa mattina, il Frosinone concluderà la preparazione in vista dell'importante e difficile incontro in programma domani pomeriggio (ore 18,30) allo stadio "Benito Stirpe" contro la Fiorentina. Per Mazzitelli e compagni gli esami non finiscono mai e quello contro la Viola è sicuramente molto delicato in considerazione del fatto che si tratta di una formazione che, per dirla con una frase di mister Di Francesco, ha dimostrato di sapere giocare al calcio ed anche bene oltre a essere anche molto aggressiva.

Comunque i giallazzurri si sono preparati con il massimo impegno sotto la scrupolosa guida del loro tecnico anche se, come ha dichiarato Difra nella intervista resa lunedì a Sky, mister Italiano potrebbe presentare in campo una formazione con tanti nuovi protagonisti rispetto alla gara di Udine. Tornando al Frosinone, ieri pomeriggio la squadra è di nuovo tornata in campo per il penultimo allenamento in vista della sfida con i toscani. Il programma prevedeva lavoro in palestra e, dopo la fase di attivazione, esercitazioni tecnico - tattiche concluse con una serie di tiri in porta. Differenziato per Kalaj, mentre Harroui, Gelli e Lirola si sono sottoposti alle terapie diversificate.

La squadra, come detto, concluderà la preparazione domani mattina con la seduta di rifinitura che servirà al tecnico per verificare le condizioni dei singoli nell'ambito di una valutazione più ampia che riguarda il successivo incontro con la Roma, in calendario tre giorni dopo. È il più ravvicinato dal momento che sia con la Salernitana che con la Fiorentina la squadra ha avuto rispettivamente quattro e cinque giorni per ricaricare le batterie fisiche e mentali.

Ipotesi di formazione

Potrebbe essere questa l'occasione buona per Di Francesco di fare rifiatare qualcuno dei canarini che ha giocato di più rispetto agli altri. Per quanto invece riguarda la formazione che scenderà in campo contro la Viola, grosse novità non dovrebbero esserci. Anzi in campo potrebbe schierarsi al fischio dell'arbitro romano Fourneau la stessa formazione che ha pareggiato sul campo della Salernitana. Diversamente le novità potrebbe riguardare uno tra Bourabia, Reinier e Kaio Jorge al debutto, un ruolo del centrocampo, se Brescianini dovesse iniziare in panchina, e infine l'esterno alto di sinistra in ballottaggio tra Caso e Baez. Per il resto tutte conferme a cominciare da Turati in porta, per passare ai quattro difensori: Oyono, Okoli, Romagnoli e Marchizza. A centrocampo certi di una maglia Mazzitelli e Barranechea. In attacco scontate le presenze di Cheddira e Soulè.

Intervista di Sky a Soulé

«Che differenza con la Juventus? Sono club diversi. Qui al Frosinone – ha precisato il meo canarino – siamo una vera famiglia, unita per raggiungere lo stesso obiettivo. Ma sono stato bene anche a Torino. A proposito di famiglia: ho trovato casa vicino alla mia come a Torino e sono felice. Sono vicino anche ai compagni».

Dopo avere aggiunto che ha indossato la maglia giallazzurra grazie alle telefonate con Angelozzi e con Di Francesco, Soulè ha concluso dicendo che «voglio conquistare la salvezza con il Frosinone e realizzare almeno dieci gol. Come affronterò la Juventus? Per me, Enzo e Kaio sarà una partita speciale. Ma l'affronteremo come tutte le altre».