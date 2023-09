Due partite nel giro di tre giorni non è che si giocano spesso. Il Frosinone le dovrà affrontare giovedì e domenica prossima. E si tratta di due impegni di campionato con la "I" maiuscola dal momento che nel primo la formazione di mister Di Francesco ospiterà allo "Stirpe" la Fiorentina, mentre nel secondo dovrà recarsi all'Olimpico di Roma per incontrarvi i giallorossi.

Insomma per la matricola, che ha due punti in meno dei viola ma tre in più dei giallorossi, due gare che richiederanno altrettante prestazioni importanti per essere degna degli avversari che si troverà di fonte. Per il momento la squadra sta preparando la gara con la Fiorentina con il solito massimo impegno. Dopo la seduta di scarico di sabato, e la ripresa vera e propria di domenica mattina, la squadra è tornata in campo ieri sempre sul campo della "Città dello Sport di Ferentino. Il programma della seduta prevedeva lavoro in palestra e, dopo la fase di attivazione, esercitazione tattiche concluse con una serie di partitine. Tutti presenti con Kalai, che ha svolto un allenamento differenziato, e con Harroui, Gelli e Lirola che, invece, si sono sottoposti a terapie ovviamente diversificate. Oggi seduta pomeridiana con la squadra che concluderà la preparazione con la rifinitura di domani.

Poi toccherà a Di Francesco valutare le condizioni dei singoli per schierare in campo giovedì la formazione che riterrà più competitiva per affrontare, come detto, un avversario che sia in campionato che in coppa sta facendo parlare di sé. Ma al di là delle scelte quello che la formazione giallazzurra non dovrà lasciare nello spogliatoio sono le idee di gioco, che Difra prova e riprova in allenamento, e il coraggio per applicarle al meglio. E a proposito di coraggio il tecnico, nella intervista rilasciata ieri a Sky, ha ribadito che è stata la sorpresa più bella che ha avuto dalla squadra.

«Questi ragazzi – ha precisato – hanno il grande merito di essere veramente coraggiosi di interpretare tutto quanto gli chiedo di fare in campo. Sono sicuro che tutti miglioreranno sotto ogni aspetto anche per quanto riguarda le esperienze acquisite durante gli allenamenti».

Di Francesco ha usato il termine inglese "skills" aggiungendo che «è una cosa bellissima sentire più lingue all'interno della rosa ed è normale che ognuno di noi lavori e si adegui per avere una migliore comunicazione con la squadra. Anche per il sottoscritto è un momento di crescita».

Sulla Fiorentina ha aggiunto: «Conosco mister Italiano e lo ritengo un ottimo allenatore. Per motivi di Coppa ha cambiato molto e cambierà anche contro di noi rispetto alla formazione che ha schierato con l'Udinese. Ci stiamo preparando molto bene per questa partita che ritengo molto insidiosa dal momento che la Fiorentina è squadra che è portata ad aggredire l'avversario e a giocare la palla. Correndo anche il rischio che di fronte potremmo trovarci un avversario con tanti interpreti diversi. Comunque per i nostri tifosi sarà anche un incontro divertente, al di là del risultato».

Sul ritorno all'Olimpico il tecnico dei canarini ha precisato che «ci sono stato già con il Cagliari ma la gara per il Covid era a porte chiuse. Sono rimasto molto legato alla Roma che mi ha dato molto. C'è grande rispetto anche nei confronti degli amici. Ne ho tanti con i rapporti che vanno oltre il calcio».