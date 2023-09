Nella struttura della "Città dello Sport" di Ferentino, il Frosinone prosegue a pieno ritmo la preparazione alla sfida che giovedì (fischio d'inizio alle 18,30) lo vedrà ospitare allo stadio "Benito Stirpe" la Fiorentina. Sarà la prima di due gare da giocare in soli tre giorni (l'altra domenica sera sul campo della Roma), al termine delle quali si potrà certamente capire qualcosa in più sul valore della formazione di mister Di Francesco. Certo è, che fin qui il ruolino di marcia dei canarini è stato eccezionale. Otto punti conquistati nelle prime cinque giornate e tutti meritati fino in fondo. Dopo la sconfitta nella partita d'esordio in casa contro i campioni d'Italia del Napoli, il Frosinone ha ottenuto due successi interni (contro Atalanta e Sassuolo) e altrettanti pareggi esterni (Udinese e Salernitana).

Ma al di là degli ottimi risultati conquistati, quello che va maggiormente sottolineato è il fatto che in tutte le cinque gare giocate Mazzitelli e compagni hanno sempre messo in mostra buone idee di gioco e meritato fino in fondo ognuno dei risultati ottenuti. Anzi, per essere precisi, nelle due sfide giocate lontano da casa i giallazzurri avrebbero anche meritato qualcosa in più dei due punti conquistati. Ma l'unica cosa che conta a pochi giorni dal doppio esame di cui abbiamo detto, è che in classifica il vantaggio sulla zona a rischio è abbastanza importante.

Ben cinque, infatti, le lunghezze che il Frosinone vanta nei confronti della coppia di terzultime composta da Salernitana e Udinese. E questo deve restare da qui alla fine l'unico vero obiettivo dei ragazzi di Di Francesco. Certo, se si dovesse fare risultato anche contro due corazzate come Fiorentina e Roma, tanto di guadagnato, ma se poi non dovesse accadere non ci sarà comunque da fare drammi. Come giustamente sottolineato anche dall'allenatore dei ciociari al termine dell'ultima partita in casa della Salernitana.

«Il nostro obiettivo - ha sottolineato con forza nel post partita dello stadio "Arechi" - è puntare alla salvezza. Guai pensare di essere diventati bravi o che la nostra posizione di classifica ci fa pensare di essere tranquilli. Quello che dobbiamo fare, invece, è soltanto continuare a lavorare con umiltà. Consci del fatto che così come abbiamo centrato quattro risultati positivi, può anche accadere il contrario».

Dal campo

Entrando a questo punto più nel dettaglio della gara di giovedì contro la lanciatissima formazione di Italiano, dopo il lavoro di defaticamento di sabato, ieri mattina, come detto, i canarini si sono ritrovati nuovamente a Ferentino. La seduta si è aperta con la fase di riscaldamento, per poi passare a un lavoro di forza in palestra ed esercitazioni al tiro. Differenziato per Kalaj, mentre sono rimasti a riposo completo Harroui, Gelli e Lirola. Per quanto riguarda i primi due, come sappiamo da tempo, dovranno restare fuori per diverso tempo (due mesi Harroui e poco meno Gelli), mentre il terzo potrebbe essere recuperato già per la sfida contro la Fiorentina. A patto che già dall'allenamento in programma questa mattina possa tornare ad allenarsi in gruppo. Aver l'esterno di difesa a completa disposizione sarebbe di vitale importanza per permettere a mister Di Francesco di poter dare, se necessario, un po' di riposo a Oyono o Marchizza che fin qui sono sempre stati in campo in tutte le partite dal primo all'ultimo minuto.