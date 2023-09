Nemmeno il tempo di commentare il secondo pareggio conquistato dal Frosinone lontano dal "Benito Stirpe", che c'è già da pensare e da preparare la prossima gara in programma tra tre giorni nello stadio di Viale Olimpia, contro un avversario di prima fascia che è la Fiorentina. Dovendo, dunque, archiviare il pareggio meritato conquistato all'Arechi, lo facciamo riducendo proprio all'osso il senso delle dichiarazioni post gara di Di Francesco. Perché il bicchiere è da ritenersi sempre pieno?

Al di là dei sé e dei ma, la risposta che la squadra giallazzurra ha fornito di fronte a un avversario veramente tosto, soprattutto sul campo amico, è stata molto positiva. Inoltre la Salernitana voleva a tutti i costi mettere le mani sull'intera posta in palio e il Frosinone non glielo ha permesso, affrontandola come doveva. Ancora, prima frazione di gioco molto bene, ma si poteva fare di più. Infine sulla salvezza, le insidie ci sono e vanno anche oltre quello che in ogni turno succede sul terreno di gioco. Per tutte le squadre. Per il Frosinone, l'assenza che si preannuncia prolungata di Harroui e di Gelli, è anch'essa una delle tante insidie che può presentare un campionato difficile da affrontare. Insidie che il Frosinone di Difra cercherà di superare sulla scia delle brillanti prestazioni finora offerte. Sono il presupposto per continuare a scendere in campo con crescente entusiasmo e con il coraggio che mai dovranno mancare. Anche sul rettangolo di gioco dello stadio "Arechi", Mazzitelli e compagni ne hanno dimostrato in abbondanza.

Testa alla Fiorentina

Anche se ieri la squadra è di nuovo scesa in campo per una seduta di scarico, la ripresa vera e propria ci sarà stamane alla "Città dello Sport" di Ferentino con l'organico al completo, fatta eccezione per gli infortunati Gelli e Abdou Harroui che, come si sa, è stato sottoposto nella mattinata di giovedì all'intervento chirurgico al quinto metatarso del piede destro, effettuato dal prof. Cerulli. La preparazione alla gara con la Viola proseguirà fino a mercoledì con la rifinitura. In questi pochi giorni il tecnico dovrà valutare attentamente le condizioni di chi ha disputato la gara con la Salernitana e, soprattutto, di chi potrebbe avere l'occasione di scendere in campo, approfittando delle due partite da disputare nel corso della prossima settimana; giovedì con la Fiorentina e domenica all'Olimpico con la Roma. Anche per permettere di rifiatare a quei canarini che il tecnico ha utilizzato con maggiore continuità in questa primissima fase di campionato. Soprattutto nella gara in trasferta in calendario dopo tre giorni dalla partita con la Fiorentina. Alludiamo ai vari Lirola, che ha accusato un piccolo problema nei giorni precedenti la trasferta a Salerno, Kaio Jorge, Reinier. Ibrahimovic, Bourabia, entrato in campo all'Arechi nei minuti finali della gara, e agli altri che si stanno allenando con il massimo impegno.

Quinta sfida

Per la formazione di Italiano sarà la terza partita che giocherà nel capoluogo ciociaro. La prima l'ha disputata al "Comunale" nel girone di ritorno della stagione 2015/2016 e si è conclusa a reti inviolate; la seconda nella stagione 2018/2019 si à giocata al "Benito Stirpe" ed è finita ancora in parità ma con il risultato di 1 a 1. Il Frosinone ha, invece, fatto visita al "Franchi" altrettante volte. Ha perso nettamente la prima 4 a 1 ma si è imposto nella seconda 1 a 0 grazie al gol di Daniel Ciofani. Era il 7 aprile 2019. Dopo quattro anni e mezzo le due squadre tornano ad affrontarsi.