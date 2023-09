Quarto risultato utile dopo la immeritata sconfitta con il Napoli. Il Frosinone di Eusebio Di Francesco lascia a testa alta il terreno di gioco dello stadio Arechi con un punto che permette alla classifica di fare un un ulteriore passettino in avanti. Come a Udine, dunque, è stato pareggio e come a Udine più che un punto guadagnato sono stati due punti persi se contiamo le azioni da gol che la matricola giallazzurra si è procurata non riuscendo a finalizzarle. Comunque la trasferta in Campania va in archivio con il timbro di "prestazione più che positiva".

Dai microfoni di Dazn subito dopo il termine della partita il tecnico dei giallazzurri si è detto soddisfatto della prestazione. «Meglio il primo del secondo tempo – ha precisato Di Francesco - con la Salernitana che ha palleggiato meglio mentre noi non siamo stati aggressivi. Poi i cambi ci hanno permesso di ribattere colpo su colpi. Insomma posso dire che la squadra ha giocato la gara che doveva fare su un campo molto difficile. Ci è mancata la lucidità necessaria negli ultimi venticinque metri. Sono soddisfatto anche se dobbiamo migliorare ma i risultati positivi possono aiutarti anche a crescere».

«Il bicchiere in questo caso è sempre mezzo pieno - ha aggiunto -. Era comunque una partita con tantissime insidie e noi muoviamo la classifica. La Salernitana è una squadra che veniva da una sconfitta in casa ma ha tante potenzialità, ha tanti giovani importanti compreso quello che ha fatto gol (Cabral, ndr). E' abituata a questo campionat. Partita molto positiva».

In sala stampa il tecnico, alla domanda se fosse più rammaricato per la vittoria mancata o felice del pareggio, ha ribadito che la Salernitana ha iniziato meglio «ma poi siamo riusciti a prendere il pallino del gioco nelle nostre mani e a trovare il gol. Abbiamo anche avuto l'occasione per raddoppiare ma il secondo gol l'abbiamo mancato. Nel secondo tempo la Salernitana è venuta fuori e ci ha messo in difficoltà anche perché noi, per i primi venti minuti, siamo rimasti un po' negli spogliatoi. Va dato merito. Comunque, anche agli avversari ma debbo dire che non mi è piaciuto come abbiamo iniziato il secondo tempo. Abbiamo avuto poi qualche buona ripartenza ma anche la Salernitana ha avuto le sue buone occasioni.

Perché Cuni e non Kaio Jorge? In quel momento dell'incontro avevo bisogno di qualcuno che tenesse palla per permettere alla squadra di salire, Cuni sa attaccare gli spazi perché ha più gamba, mentre Kaio Jorge è un altro tipo di attaccante». Il discorso è poi scivolato sulla salvezza: Frosinone e Salernitana hanno possibilità di restare in Serie A? «Il nostro obiettivo – ha precisato Eusebio Di Francesco - deve restare la salvezza. Certo la Salernitana è più allenata per restarci. Comunque siamo squadra giovane e dobbiamo avere il coraggio di provarci.

Anche giocando bene. A me piace giocare rasoterra se poi vinci sei bravo, se non ci riesci sei soggetto a subire degli appunti». Quali insidie bisogna evitare per raggiungere la salvezza? La risposta di Di Francesco: «La più pericolosa è quanto pensi di essere diventato bravo o di essere in una zona della classifica tranquilla. In questo campionato puoi infilare un filotto di vittorie ma anche di sconfitte. Bisogna essere sempre molto umili. Noi abbiamo perso per un periodo di tempo consistente giocatori del calibro di Harroui e di Gelli. Le insidie sono anche queste».

Franco Turriziani