Un bel Frosinone conquista un ottimo punto sul difficile campo della Salernitana. Altra buona prestazione dei ragazzi di Di Francesco che vanno in vantaggio con il difensore Romagnoli al 12' abile con un colpo di testa a battere Ochoa. Dopo pochi minuti raddoppia Caso, ma l'arbitro Piccinini annulla per un millimetrico fuorigioco. I giallazzurri continuano a macinare gioco e sfiorano il 2-0 in più occasioni. Nella ripresa, la prevedibile reazione della Salernitana porta al pari dei padroni di casa al 52' con Cabral sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Da registrare poco prima, però, una ghiotta occasione di Mazzitelli per il raddoppio canarino sventata con non poca fatica da Ochoa. Il Frosinone regge la pressione dei padroni di casa e in contropiede si rende sempre pericoloso. Alla fine è 1-1. Un punto che fa morale, classifica e media inglese e che fa salire i ragazzi di Di Francesco a quota 8 in graduatoria generale, in quinta posizione, tra i grandissimi del campionato in zona Champions' anche se devono giocare ancora tutti gli altri.