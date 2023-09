Un inizio di stagione fin qui da incorniciare per il Frosinone, che dopo la sconfitta subita nella gara d'esordio in casa contro il Napoli, nelle seguenti tre partite è riuscito a ottenere la bellezza di sette punti frutto dei successi interni contro Atalanta e Sassuolo, e in mezzo il pareggio di Udine. Questo pomeriggio, con fischio d'inizio alle ore 18,30, i canarini sono quindi attesi dalla trasferta sul campo della Salernitana.

L'intento, chiaramente, è quello di non fermarsi proprio ora sul più bello e quindi provare ad uscire dalla sfida dello stadio "Arechi" con un altro risultato positivo. Obiettivo indubbiamente alla portata di una squadra che fino ad oggi ha dimostrato di sapere stare in campo sotto tutti i punti di vista e al cospetto di qualsiasi avversario. Chiaro, poi, come non ci stancheremo mai di sottolineare, che ogni partita fa storia a se, e quindi azzardare un qualsiasi tipo di pronostico è del tutto fuori luogo. Allo stesso tempo, però, c'è da dire che se i ragazzi di mister Eusebio Di Francesco riusciranno a mettere in campo dall'inizio alla fine tutto ciò che hanno fin qui dimostrato di avere, la Salernitana non avrà certo vita facile.

Aspetto tecnico e tattico

Entrando a questo punto nell'aspetto più squisitamente tecnico e tattico, e partendo dal primo, purtroppo per questa gara il Frosinone dovrà fare a meno di due dei suoi calciatori più positivi di questo inizio stagione: Abdoui Harroui e Francesco Gelli (oltre a Lirola che i è fermato per precauzione durante la rifinitura). Domenica scorsa contro il Sassuolo era assente solo il primo, con il secondo che ha stretto i denti proprio in considerazione del forfait del compagno ma poi nei minuti finali si è infortunato anche lui. Per mister Di Francesco non sarà facile sostituire l'ex Albinoleffe, che nelle prime cinque giornate oltre a garantire sempre un rendimento eccezionale, ha permesso al suo allenatore di poter cambiare all'occorrenza modulo di gioco in corsa. Sulla carta, comunque, ci sono almeno quattro calciatori in rosa che potrebbero prendere il posto di Gelli (Garritano, Reinier, Bourabia, Brescianini e Ibrahimovic) e a questo punto bisognerà solo aspettare la decisione del tecnico. E proprio alla luce del fatto che Gelli garantiva duttilità dal punto di vista tattico, chi ha maggiori probabilità di prendere il suo posto è Garritano. La presenza dell'ex Chievo, infatti, permetterebbe a Di Francesco di poter schierare i suoi sia con il 4-3-3 che con il 4-2-3-1. Per il resto, sempre rispetto alla vittoriosa gara contro il Sassuolo, al centro della difesa sembra scontata la conferma di Okoli, che con gli emiliani è subentrato a Monterisi a inizio ripresa. In definitiva l'undici anti Salernitana dovrebbe vedere davanti a Turati una difesa composta da Oyono a destra, Marchizza a sinistra e Okoli-Romagnoli coppia di centrali. In mediana Mazzitelli e Barrenechea, con Soulè, Garritano e uno tra Caso o Baez a sostegno della punta centrale Cheddira. Un modulo di partenza 4-2-3-1 che come sempre non sarà statico, e che all'occorrenza può tranquillamente tornare al 4-3-3.