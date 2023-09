Si conclude stamane la settimana corta di allenamenti di preparazione alla partita di domani pomeriggio sul terreno di gioco dello stadio "Arechi" contro i padroni di casa della Salernitana. L'importanza della partita e le difficoltà che presenta hanno finito per… relegare gli infortuni accusati da Abdou Harroui e da Francesco Gelli in seconda pagina. Comunque stamane ne dovrebbe parlare Eusebio Di Francesco nel corso della conferenza stampa che precede la gara contro l'undici di mister Paulo Sousa.

Ed ovviamente conosceremo anche i tempi di recupero dei due centrocampisti dalle caratteristiche diverse ben oltre la media anche di un campionato di Serie A. Ieri pomeriggio la squadra è tornata in campo per la penultima seduta di allenamento che prevedeva lavoro in palestra e sul campo con le esercitazioni tecnico-tattiche e su palle inattiva. Differenziato per Kalaj e terapie per Harroui. Gelli è rimasto fermo, Nel pomeriggio di oggi, come detto, la rifinitura e, quindi, la partenza alla volta di Salerno.

Ipotesi di formazione

È fuori di dubbio che novità ci saranno nello schieramento iniziale. Ma non dovrebbero essere numerose, almeno nella prima delle tre che il Frosinone giocherà in nove giorni. Prima di tutto Di Francesco dovrà sostituire l'infortunato Gelli, poi contro il Sassuolo il tecnico ha fatto le… prove con Okoli che ha superato brillantemente l'esame e, quindi, dovrebbe debuttare dal primo minuto di gioco. Di conseguenza possiamo pensare che la formazione anti Salernitana, almeno al fischio dell'arbitro Piccinini, potrebbe somigliare più a quella che ha finito la gara contro glòi emiliani e non all'altra che l'ha iniziata. Sicuramente in porta ci sarà Turati, con Oyono e Marchizza terzini con la coppia centrale formata da Okoli e da Romagnoli.

A centrocampo, come detto, ci sarà da sostituire Gelli e la scelta è ampia nella considerazione che Reinier e Bourabià hanno avuto altri giorni a disposizione per avvicinarsi sempre più alla condizione ideale per affrontare un impegno di campionato sicuramente tosto come quello contro i granata campani. Ma in lista ci sono anche Garritano e Brescianini in crescita, con l'ex Chievo che, quando il mister lo manda dentro, si fa trovare sempre pronto. Comunque siccome al mondo nessuno c'è che conosce meglio di Di Francesco le condizioni dei singoli e come possono legare con il resto ella formazione, ci fermiamo a questo punto aggiungendo che una maglia dovrebbero averla anche Mazzitelli e Berranechea.

Resta la punta centrale con i due esterni offensivi dei due moduli che Difra ha impiegato nella gara con il Sassuolo (qualcuno dei centrocampisti possiede le caratteristiche per farli entrambi). Cheddira merita la riconferma come pure Soulé e, quindi, resterebbe l'esterno sulla fascia opposta a quella dell'ex juventino. Baez o Caso? Molto, secondo noi, dipenderà dalle altre scelte perché la formazione che affronterà la Salernitana dovrà rispettare gli equilibrio che il tecnico si pone ogni qualvolta deve decidere una formazione. Infine Lirola. Quei tredici minuti nei quali è stato in campo il suo compito l'ha fatto. Potrebbe iniziare ancora in panchina per essere nelle migliori condizioni quando da ex potrebbe affrontare la Fiorentina giovedì prossimo.