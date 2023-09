I primi contrattempi sotto forma di infortuni più o meno gravi non incidono sul momento di particolare entusiasmo suscitato all'interno del gruppo squadra e, più in generale, in tutto l'ambiente del Frosinone dalla mini-serie di risultati positivi che la squadra di Eusebio Di Francesco ha collezionato. Figli di prestazioni non solo fatte di coraggio ma anche e soprattutto determinate da valide prove anche sotto il profilo squisitamente tecnico.

Quando il coraggio e le idee di gioco, provate in settimana, finiscono con lo sposarsi all'interno della gara, solo allora il livello del rendimento diventa prestazione importante. Il Frosinone, finora, ne ha offerte molte, compresa quella in occasione della sconfitta con il Napoli. E anche la prossima trasferta di Salerno è da inquadrare in quel clima di comprensibile ottimismo che è necessario per affrontare un impegno che resta comunque difficile. E alludiamo, come detto, alla prossima gara dell'Arechi contro la formazione di Paulo Sousa che sente la panchina che si muove pericolosamente dopo l'inizio della squadra granata con il freno a mano tirato. Anche per questo la partita assume un grado di difficoltà maggiore e la matricola giallazzurra dovrà affrontarla con lo stesso coraggio delle precedenti perchè la più impegnativa delle gare è sempre la prossima.

Di Francesco dovrà prepararla sapendo che dovrà rinunciare ad Harroui oltre a Gelli che dovrà restare fuori per alcune settimane. Il tecnico non ha problemi di sorta per schierare in campo una valida formazione anche in prospettiva dei tre incontri in nove giorni. Ma dovrà sempre fare a meno delle due valide pedine più in forma di questo inizio di campionato.

La situazione infortunati

Alla ripresa della preparazione dopo il pareggio di Udine, Gelli ha accusato un affaticamento del flessore della coscia destra che lo ha costretto a sottoporsi alle terapie del caso e a sostenere sedute differenziate. Tutto questo approfittando della sosta del campionato con il giocatore che è rientrato in gruppo soltanto due giorni prima della gara con il Sassuolo, guarito dal punto di vista clinico. Sul finire della gara di domenica con il Sassuolo, il centrocampista ha accusato il riacutizzarsi del problema e ieri si è sottoposto all'accertamento della risonanza. I risultati si sapranno oggi. Comunque l'ex Albinoleffe rischierebbe uno stop fino al 23 ottobre quando il Frosinone sarà a Bologna dopo la seconda sosta di due settimane del campionato. Insomma Gelli dovrebbe saltare le gare in trasferta di Salerno e con la Roma e le due interne con la Fiorentina e il Verona. Comunque tempi di recupero da valutare chiaramente dopo gli esiti della risonanza. Per quanto riguarda Harroui, l'ex Sassuolo ha riportato la frattura del quinto metatarso del piede destro in uno scontro fortuito avvenuto in allenamento. Fermatosi il giorno successivo, e cioè giovedì scorso, il giocatore è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno rilevato il problema suddetto. A questo punto le strade da percorrere sono due: un intervento chirurgico del tipo di quello effettuato sul piede di Ben Kone nella seconda parte del campionato scorso, oppure sottoporre la parte lesa ad una terapia conservativa con tempi di recupero che dovrebbero essere più brevi. A questo punto spetterà al Frosinone decidere la scelta più opportuna. Anche se c'è da registrare un certo miglioramento in Harroui che potrebbe fare escludere l'intervento. La situazione, comunque, viene valutata con la massima attenzione.

Dal campo

Nel pomeriggio di ieri il Frosinone è tornato in campo per sostenere la seconda seduta di preparazione alla gara di venerdì pomeriggio. Questo il report pubblicato dall'Ufficio stampa: "Seduta di allenamento pomeridiana alla ‘Città dello Sport' di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco che continuano a preparare la partita con la Salernitana. Attivazione, esercitazioni tecnico-tattiche e serie di tiri in porta, questo il programma odierno. Differenziato per Kalaj. Terapie per Harroui. Fermo Gelli. Domani pomeriggio (oggi) in programma una nuova seduta sempre a Ferentino".