Nemmeno il tempo di godersi la brillante vittoria sul Sassuolo, che il Frosinone di Eusebio Di Francesco è stato costretto dall'anticipo con la Salernitana a scendere di nuovo in campo ieri mattina con i suoi ragazzi per preparare la partita che dovrà disputare venerdì sul rettangolo di gioco dello stadio "Arechi". Dopo la fase di attivazione, seduta di scarico per chi ha giocato la gara con il Sassuolo, mentre il resto del gruppo ha effettuato una serie di partite a tema, intervallate con un lavoro intermittente di corsa. Mentre Kalaj ha svolto un lavoro differenziato, Harroui si è sottoposto alle terapie del caso e Gelli non ha partecipato alla seduta. In settimana le sue condizioni saranno valutate più attentamente. La preparazione alla prossima gara contro i granata di mister Sousa proseguirà con la seduta di oggi pomeriggio e con la successiva fino alla rifinitura di giovedì mattina.

Harroui e Gelli out

Dopo l'ex Sassuolo, che ha saltato la gara di domenica pomeriggio, ora Di Francesco dovrà fare a meno per la trasferta di Salerno anche di Gelli che ha lasciato il terreno di gioco dello "Stirpe" al 37' della ripresa per il riacutizzarsi del problema al flessore della coscia destra. Due pedine importanti del centrocampo giallazzurro che, con tutta probabilità, mancheranno per alcune settimane. L'ex Albinoleffe sarà sottoposto nei prossimi giorni a ulteriori esami strumentali dopo avere lavorato a parte per tutta la prima settimana dello stop del campionato e per la successiva fino a giovedì scorso con il ritorno in gruppo. Quando sarà di nuovo disponibile? Di certo Di Francesco dovrà rinunciarci, al pari di Harroui, per le tre gare in nove giorni (venerdì a Salerno, giovedì 28 in casa con la Fiorentina e domenica 1° ottobre all'Olimpico contro la Roma) che il calendario propone. Poi toccherà allo staff medico fare del tutto per porlo di nuovo a disposizione del tecnico nel più breve tempo possibile.

Assenze pesanti

Ancora più problematico l'infortunio accusato da Harroui, che ha riportato la frattura del quinto metatarso del piede destro in uno scontro fortuito avvenuto in allenamento. Fermatosi il giorno successivo, e cioè giovedì scorso, il giocatore è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno rilevato la frattura. Il centrocampista dovrebbe sottoporsi ad intervento chirurgico che richiederà tempi di recupero più lunghi. Nel Frosinone di Grosso c'è stato un infortunio simile accusato da Kone sul finire della gara con il Cosenza che lo ha costretto, dopo l'operazione effettuata a Torino, a saltare le gare dal Perugia del 5 novembre 2022 fino a quella con il Benevento del 29 gennaio 2023. In tutto dieci incontri ma nei tre successivi con Como, Cittadella e Palermo Kone è stato in campo soli 40 minuti complessivi. Di Francesco non sembra preoccuparsi più di tanto.

Sul finire della conferenza stampa di domenica sera il tecnico dei canarini ha precisato che cambierà spesso formazione. «Questa vittoria - ha detto - dà grande morale ma non ci deve illudere. Io dico sempre che serve consapevolezza e tanta umiltà nel lavoro di ogni giorno. Non dobbiamo mai perderla. Abbiamo tanti giovani e vi assicuro che c'è tanta qualità e io cambierò per migliorare sempre in base alle partite che arriveranno».