Seconda vittoria di campionato per i giallazzurri. Il Frosinone vince in casa 4 a 2 contro il Sassuolo. I neroverdi iniziano in vantaggio, con due reti di Pinamonti nel primo tempo. Ma Cheddira e Mazzitelli ribaltano la gara, rispettivamente al 4' di recupero del primo tempo e al 70'. Al 76' arriva la doppietta i Mazzitelli. Ma i canarini non si accontentano e al 96' segna anche Lirola e allo Stirpe scoppia la festa.