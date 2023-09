Più si avvicina l'incontro con il Sassuolo di domenica (ore 15) al "Benito Stirpe, più diminuiscono le possibilità che Francesco Gelli possa parteciparvi. Anche ieri il jolly del centrocampo giallazzurro ha svolto un allenamento differenziato e questo sta a significare che ancora non ha assorbito i postumi della forma di affaticamento del flessore della coscia destra. 
In programma ci sono ancora tre sedute e la situazione migliorerà sicuramente ma la decisione definitiva la dovrà prendere Di Francesco. Che, dopo avere valutato attentamente la situazione, potrebbe anche decidere di non prendere rischi dal momento che le soluzioni alternative all'impiego di Gelli non è che non ci siano. Alla seduta di ieri era presente anche Cheddira che è rientrato in sede dal Marocco. L'attaccante ha svolto un allenamento personalizzato e oggi pomeriggio dovrebbe riprendere in gruppo. Sulla sua presenza in campo contro il Sassuolo non dovrebbero esserci dubbi.

Lavoro differenziato anche per Kalaj mentre Frattali si è sottoposto alle terapie del caso per superare un problema alla coscia destra. Si tratta di una contusione in seguito ad una botta ricevuta in allenamento. Per il resto la condizione generale della squadra è rassicurante come pure il morale è a livelli alti. C'è attesa per tornare in campo dopo le positive prestazioni fornite ma anche la convinzione che sarà una gara molto difficile come, del resto, tutte le altre che seguiranno. Bisognerà affrontarla, pur avendo il massimo rispetto dell'avversario di turno, con quella dose di coraggio con la quale Mazzitelli e compagni hanno affrontato e pareggiato l'insidiosa trasferta di Udine dopo avere battuto allo "Stirpe" l'Atalanta.

La formazione? A parlarne a tre giorni di distanza dall'incontro e con altrettante sedute da affrontare ancora, è sicuramente molto problematico anche perché soltanto Di Francesco conosce lo stato di forma dei singoli. Da parte nostra possiamo solo aggiungere che qualche novità ci sarà ma l'impianto di squadra in fatto anche di equilibrio non subirà grosse modifiche.

Acquistato il quarto portiere

Intanto ieri è stata ufficializzata una new entry: il quarto portiere che il direttore Guido Angelozzi ha "pescato" bene tra gli svincolati. Si tratta di Michele Avella, estremo difensore classe 2000 nato a Napoli e in forza nel campionato scoorso di Serie C al Francavilla. Trentadue le presenze in campo per 2.880'. Nei due precedenti campionati ha indossato le maglie dell'Ancona Matelica e della Casertana rispettivamente in 27 e 28 partite. Prima in Serie D 25 presenze con il Messina e 38 con il Matelica. Il suo arrivo non è da porre assolutamente in relazione con l'infortunio che ha accusato Pierluigi Frattali.

Biglietteria

Dalle 11 di questa mattina è scattata la vendita libera dei restanti tagliandi per assistere alla gara con il Sassuolo. Per i tifosi del Frosinone riguardano i settori della Tribuna Centrale e della Tribuna Est che potranno essere acquistati fino al termine del primo tempo della partita suddetta. Si tratta di 1.670 biglietti ai quali potrebbero essere aggiunti parte dei tagliandi bloccati in Curva Sud che nelle prossime ore potrebbero essere posti in vendita su autorizzazione della Questura.