Si torna a respirare aria di campionato dopo la prima settimana di allenamenti che il Frosinone ha svolto con il solito grande impegno. Ieri mattina il gruppo squadra è tornato sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino per la prima delle cinque sedute che Eusebio Di Francesco ha programmato per portare i canarini alla condizione ideale per affrontare al meglio il Sassuolo nella partita di domenica pomeriggio allo stadio "Benito Stirpe" (fischio ‘inizio alle ore 15). Il programma prevedeva, dopo la fase di attivazione, una serie abbastanza intensa di esercitazioni tecnico-tattiche, alternate al lavoro atletico e a partite a tema. Tutti presenti con l'eccezione dei nazionali Cheddira e Kvernadze mentre Gelli, Frattali e Kalaj hanno svolto un allenamento differenziato. Stamane il tecnico impegnerà i suoi ragazzi nella seconda seduta settimanale e così fino alla rifinitura di sabato mattina.

Verso la normalità

Di Francesco se ha ritrovato Oyono, tornato in sede dopo gli impegni con la nazionale del Gabon in tempo per prendere parte alla ripresa della preparazione, se avrà inoltre a disposizione nella giornata odierna Cheddira di ritorno dal Marocco dopo le due partite non disputate dalla nazionale rossoverde, potrebbe trovarsi nella situazione di dovere rinunciare a Gelli. Come si sa il jolly di centrocampo ha accusato una affaticamento al flessore della coscia destra che per tutta la scorsa settimana lo ha costretto a svolgere lavoro differenziato.

La stessa cosa è accaduta alla ripresa di ieri. Il che vuol dire che se la situazione dovesse rimanere tale anche nei prossimi giorni, renderebbe problematica la sua utilizzazione contro il Sassuolo. Il centrocampista di Livorno, finora, è stato impiegato in Coppa Italia e nelle successive tre gare di campionato, giocando sempre dall'inizio alla fine. In ogni caso Di Francesco ha ancora quattro sedute a disposizione prima di prendere la decisione finale.

Il tecnico dei canarini, inoltre, vorrà sicuramente sincerarsi delle condizioni di Cheddira, atteso in sede nella tarda mattinata odierna dopo i giorni sicuramente non tranquilli vissuti in Marocco. In stato di possibile allerta sia Cuni, che il tecnico ha fatto scendere in campo nei minuti finale della gara di Udine, sia Kaio Jorge che ha approfittato con i compagni di squadra della sosta del campionato per mettere minutaggio nelle gambe nelle varie partitelle di allenamento e in quella molto proficua contro la Primavera nel corso della quale ha firmato un poker di reti. Sono solo ipotesi che, nel caso dovessero verificarsi, non creerebbero eccessivi problemi tecnici e tattici.

Biglietteria

I circa 11.000 abbonati avranno tempo fino alle 23.59 odierne per acquistare in prelazione un tagliando in qualsiasi settore del "Benito Stirpe". E precisamente per quelli della Tribuna est e quella del Main Stand. Dalle ore 11 di domani, infatti, scatterà la vendita libera. Alle ore 18 di ieri erano disponibili per i tifosi del Frosinone 1770 tagliandi e per quelli ospiti circa 1000. Mentre i primi avranno tempo per entrarne in possesso fino al termine del primo tempo della partita, i secondi fino alle ore 19 di sabato. Inoltre sono ancora bloccati gli oltre cinquecento posti della curva Sud che in gran parte dovrebbero essere messi in vendita nelle prossime ore.