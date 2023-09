Da ieri mattina è iniziata la vendita dei biglietti per assistere alla gara che il Frosinone giocherà contro il Sassuolo domenica alle ore 15. Per il momento, potranno essere acquistati i tagliandi relativi ai settori del "Benito Stirpe" fatta eccezione per le due curve che, come si sa, sono sold out e per il settore ospiti. L'unica variazione possibile riguarda i gli oltre cinquecento posti della curva sud bloccati, metà dei quali, in occasione della gara con l'Atalanta, sono stati posti i vendita un paio di giorni prima della disputa della partita. Gli abbonati alla stagione 2023/2024 avranno la possibilità di acquistare in prelazione un tagliando per qualsiasi settore dello stadio a partire dall'inizio della vendita fissato alle ore 11 di ieri fino alle ore 23,59 di domani.

Dalle ore 11 di giovedì scatterà la vendita libera per l'acquisto dei tagliandi fino al termine del primo tempo dell'incontro con il Sassuolo esclusivamente presso i punti vendita autorizzati Vivaticket e online su www,vivaticket.it. Nelle due precedenti partite, e soprattutto in quella di esordio con il Napoli, lo "Stirpe" ha registrato il record di presenze con 15.822 spettatori mentre con l'Atalanta sono stati 13,426. La differenza in meno è stata in parte determinata dalle presenze dei tifosi ospiti che contro il Napoli sono stati 1.297 e contro la Dea 450. Per la partita contro la formazione di Dionisi, anche in considerazione che si gioca di domenica pomeriggio, è auspicabile che lo stadio di Viale Olimpia abbia una cornice di pubblico che il Frosinone merita ampiamente e non solo per il buon inizio di campionato. Dunque tutti allo stadio per far sentire a Mazzitelli e compagni la vicinanza di una tifoseria in grado di sostenerli per tutto l'arco di una partita che sarà difficile come le altre tre già disputate. La A non ha gare facili e difficili ma tutte dovranno essere affrontate con il morale alle stelle che solo la presenza massiccia di spettatori sugli spalti può alimentare.

Stamane la ripresa

Trascorsi i due giorni di vacanza, questa mattina il Frosinone tornerà in campo per riprendere la preparazione alla gara con il Sassuolo. Bisognerà vedere chi dei nazionali mancherà all'appello. Il dubbio riguarda Oyono, che ha concluso l'avventura nella Coppa D'Africa dopo la esclusione dalla fase successiva del Gabon, e Cheddira che dovrebbe essere rientrato dal Marocco dopo l'annullamento delle due partite della nazionale in cui era impegnato. Assenze possibili a parte, la squadra sarà al completo con la sola eccezione di Kalaj e con Gelli ormai sulla strada del completo recupero. Oggi il jolly di centrocampo dovrebbe riprendere la lavorare in gruppo, se avrà smaltito i postumi dell'affaticamento del flessore della coscia destra. Di Francesco avrà a disposizione altre quattro sedute di allenamento per decidere la migliore formazione da opporre al Sassuolo, con il quale c'è un tabù da sfatare e riguarda le dieci partite che le due formazioni hanno disputato e nessuna ha visto i canarini prevalere sui neroverdi. Anche contro l'Atalanta i giallazzurri non avevano mai vinto e lo hanno fatto con pieno merito nell'ultima gara interna fin qui giocata.