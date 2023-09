Dopo aver chiuso sabato mattina la prima settimana di lavoro con la disputa contro la formazione Primavera, il tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco ha concesso due giorni di riposo alla sua squadra. Appuntamento, quindi, a domani mattina, quando i canarini si ritroveranno nella struttura della "Città dello Sport" di Ferentino per iniziare a preparare nei minimi dettagli la partita di domenica 17 allo stadio "Benito Stirpe" (fischio d'inizio alle ore 15). Una ripresa per la quale i giallazzurri dovrebbero essere al gran completo o quasi. Partiamo dagli infortunati. La scorsa settimana hanno svolto lavoro differenziato il solito Kalaj ma anche Gelli. Per il jolly di centrocampo si è trattato di un problema muscolare che dovrebbe essere ormai del tutto superato.

«Ho un piccolo affaticamento - ha detto l'ex Albinoleffe - al flessore della coscia destra che migliora di giorno in giorno. Per cui ritengo che per la ripresa degli allenamenti della prossima settimana potrò tornare a lavorare con il resto dei compagni».

Ha svolto, invece lavoro parzialmente in gruppo Reinier. Il brasiliano si è unito ai nuovi compagni soltanto mercoledì, ma a questo punto anche lui sembra pronto per potersi allenare con il resto della squadra.

Discorso nazionali

Ci sono poi calciatori del club di Viale Olimpia che hanno risposto all chiamata delle loro rispettive nazionali (in realtà erano quattro ma Ibrahimovic è tornato in anticipo dal ritiro della Germania Under 19): Anthony Oyono, Walid Cheddira e Giorgi Kvernadze. L'esterno di difesa è stato protagonista soltanto nella partita di qualificazione alla Coppa d'Africa che il "suo" Gabon ha giocato ieri sera sul campo della Mauritania (l'incontro si è chiuso con la vittoria dei padroni di casa e il difensore del Frosinone ha giocato gli interi novanta minuti), e quindi oggi o al massimo domani rientrerà in Ciociaria. C'è poi il discorso lagato a Walid Cheddira. L'attaccante del Marocco avrebbe dovuto giocare sabato sera contro la Liberia e quindi martedì nell'amichevole, sempre in casa, contro il Burkina Faso. Entrambe queste partite, però, sono state annullate per quanto accaduto in Marocco, e quindi anche l'attaccante arrivato in prestito dal Napoli rientrerà in sede prima della ripresa degli allenamenti.