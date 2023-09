Dai buoni propositi espressi a parole nel corso della conferenza stampa di presentazione con la maglia del Frosinone addosso, Kaio Jorge è passato subito ai fatti. Che per un attaccante che vuole dimostrare tutte le sue qualità sono soprattutto i gol a certificarlo. Il giovane brasiliano, al rientro dopo il lungo periodo trascorso per il recupero dall'infortunio al ginocchio, ieri mattina ha preso parte alla partitella contro la Primavera di mister Angelo Gregucci che ha chiuso la prima settimana di allenamenti in vista della gara con il Sassuolo (domenica 17 alle ore allo stadio "Stirpe"), realizzando quattro delle otto reti che hanno sancito il risultato finale. Mister Di Francesco l'ha divisa in tre tempi di 35' ciascuno per avere le possibilità di vedere all'opera tutti i titolari, fatta eccezione dei nazionali Cheddira, Oyono e Kvernadze nonché di Reinier che ha svolto in gruppo la parte atletica, di Kalaj e Gelli che hanno svolto un allenamento differenziato. Oltre al poker di reti calato dal ventunenne attaccante ex bianconero, hanno completato le marcature Cuni con due gol, Caso e Baez.

Si è trattato di un galoppo sicuramente interessante che al tecnico è servito per avere alcune importanti indicazioni sullo stato di forma degli ultimi arrivati dal mercato. E in particolare di Kaio Jorge per il quale l'infortunio fa ormai parte di una parentesi negativa chiusa da tempo. Gelli, come detto, si è allenato anche se ha svolto un lavoro differenziato ma potrebbe tornare a lavorare con i compagni alla ripresa della preparazione di martedì. Infine presenti ai bordi del campo della "Città dello Sport" anche Totti e Pancaro.

Cheddira, solo spavento

Walid Cheddira sta bene. L'attaccante giallazzurro, in Marocco per giocare la partita con la nazionale locale contro la Liberia valevole per la qualificazione alla Coppa D'Africa, tra l'altro rinviata in seguito al violento terremoto di magnitudo 6.8, è stato contattato telefonicamente nella mattinata di ieri dal Frosinone ed è in attesa di rientrare in Italia. Anche perché è stata annullata anche l'amichevole che il Marocco avrebbe dovuto disputare martedì prossima contro il Burkina Faso. Quindi nelle prossime ore l'attaccante di Loreto dovrebbe tornare in Italia per iniziare martedì a preparare la gara con il Sassuolo.