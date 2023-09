Il Frosinone di Eusebio Di Francesco concluderà questa mattina la prima settimana di allenamenti in preparazione alla partita contro il Sassuolo in programma domani 17 settembre (ore 15) allo stadio "Benito Stirpe". La sosta imposta al campionato in questo fine settimana per gli impegni delle nazionali, ha permesso al tecnico dei giallazzurri di tenere sotto torchio la squadra, e soprattutto quei canarini giunti negli ultimi giorni del mercato, con un costante lavoro rivolto non solo sul piano atletico per riempire il serbatoio con energie fresche dopo quelle spese nelle tre precedenti e molto tirate partite, ma anche sotto l'aspetto tecnico e tattico.

Insomma mister Di Francesco sta approfittando dei giorni di sosta per permettere anche agli ex bianconeri Kaio Jorge e Matias Soulé nonché a Mehdi Bourabia, a Caleb Okoli e a Reinier, di entrare nei meccanismi di gioco che hanno permesso al Frosinone di iniziare il campionato in maniera sicuramente positiva, nonostante la sconfitta nella gara del debutto che un piccolo rammarico lo ha lasciato per come di è conclusa.

Dunque, come detto, questa mattina i canarini chiuderanno la prima settimana di lavoro con un allenamento congiunto con la formazione Primavera di mister Angelo Gregucci. Una partitella in famiglia, insomma, che è sempre bene sostenere in un stop di campionato di due settimane. Ieri, intanto, la squadra ha svolto una seduta al mattino nella struttura sempre della "Città dello Sport" di Ferentino, e se si considerano gli assenti per motivi di nazionale, vale a dire Cheddira, Oyono e Kvernardze, tutti gli altri erano presenti. Con la sola differenza che Reinier ha lavorato in gruppo solo parzialmente e che Kalay e Gelli hanno effettuato differenziato. In gruppo dunque anche Ibrahimovic, che è rientrato dagli impegni con la Under 17 tedesca nella mattinata di mercoledì.

Lavoro differenziato, come detto, per Francesco Gelli che ha accusato una lieve forma di affaticamento muscolare dopo il grande dispendio di energie nelle tre partite finora disputate. Se consideriamo anche la gara di Coppa Italia il centrocampista di Livorno è stato in campo dall'inizio alla fine di tutti e quattro gli incontri. Risultando, tra l'altro, sempre tra i migliori in campo nel nuovo ruolo in cui Di Francesco lo ha utilizzato rispetto allo scorso campionato. Quando nelle dieci presenze da gennaio a maggio Gelli è stato in campo per 706 minuti soltanto. Comunque alla ripresa degli allenamenti il centrocampista dovrebbe essere di nuovo in gruppo e a disposizione per la gara contro il Sassuolo.

Tornando all'allenamento di ieri mattina, il programma di lavoro prevedeva, dopo la fase di attivazione, esercitazioni tecniche e tattiche che i canarini hanno svolto con il solito grande impegno. Stamane di nuovo in campo per la partitella contro la Primavera e quindi breve vacanza di due giorni per la ripresa, fissata a martedì della prossima settimana. Poi altri cinque allenamenti per affrontare al meglio il Sassuolo. Per Eusebio Di Francesco sarà un ritorno al passato che risveglierà solo ricordi difficili da dimenticare. Solo questo dal momento che per il tecnico c'è solo il Frosinone da condurre in salvo.