Benedetta sosta anche per il Frosinone. Permetterà alla formazione di Eusebio Di Francesco di recuperare le migliori energie dopo quelle spese nei precedenti tre incontri che sono valsi il bottino di quattro punti. Mazzitelli e compagni sono stati costretti a spenderne in quantità per offrire la convincente prestazione con il Napoli che, se non ha prodotto alcun punto, ha comunque accresciuto sensibilmente nella squadra l'autostima circa le proprie possibilità in un campionato da affrontare una gara alla volta e in tutte dando sempre il meglio di se stesso.

Benedetta anche perché, oltre a fare rifiatare chi è stato di più in campo, ha permesso al tecnico di seguire nelle sedute di allenamenti le condizioni di forma di Kajo Jorge e di Matias Soulè e soprattutto degli ultimi tre arrivati Caleb Okoli, Mehdi Bourabia e Renier. Insomma alla ripresa del campionato, che per il Frosinone significa affrontare domenica 17 alle ore 15 al "Benito Stirpe" il Sassuolo che non ha mai battuto nelle quattro sfide di Serie A anche se la metà è finita in parità, Eusebio Di Francesco avrà la possibilità di contare sull'intera rosa con il serbatoio pieno di nuove energie e pronta a giocarsela con un avversario tosto e ben preparato da Alessio Dionisi. E avrà anche, a differenza della gara pareggiata con l'Udinese, un pacchetto di soluzioni alternative per quanto riguarda la formazione iniziale sicuramente più consistente.

Reinier Jesus Carvalho

Il giovane centrocampista brasiliano classe 2002, dopo avere effettuate le visite mediche a Milano e firmato il contratto con il Frosinone, è ripartito alla volta di Madrid per completare la pratica relativa al trasferimento al Frosinone con alcuni documenti e visti necessari per giocare in Italia considerato il suo stato di extra comunitario. L'ex Real Madrid, comunque, ha preparato i bagagli e ha di nuovo lasciato la Spagna ieri mattina ed era atteso a Frosinone nel pomeriggio. Per Rainier sarà un giovedì molto importante dal momento che scenderà in campo con i nuovi compagni di squadra per effettuare il suo primo allenamento in maglia giallazzurra. Sebbene il ragazzo di Brasilia sia stato acquistato dal Real Madrid e abbia indossato la maglia del Borussia Dortmund per due stagioni e del Girona, ha mostrato grande entusiasmo di fare parte della formazione giallazzurra e dimostrare le sue qualità.

Reinier, Angelozzi racconta

Tra le tante segnalazioni che sono arrivate al direttore Angelozzi, una informativa parlava in termini positivi del giovane centrocampista brasiliano. Il responsabile dell'Area tecnica del Frosinone l'ha fata sua e, in un incontro a Milano, ne ha parlato con Braida. Immediata la telefonata a Carlo Ancellotti che «si è espresso – ha raccontato Guido Angelozzi – molto bene sulle qualità del ragazzo, pagato trenta milioni. Aggiungendo che ci avrebbe richiamato dopo avere informato la società».

Dopo qualche giorno nuovo incontro con Braida e la notizia secondo la quale il Real Madrid stava cedendo Reinier. Ma il centrocampista preferiva il Frosinone alla Grecia. «In quel momento – ha continuato Angelozzi - avevo in mente il difensore georgiano Sazonov che avrebbe occupato il posto di extracomunitario. Quando abbiamo capito che era difficile chiudere la trattativa ci siamo diretti sul centrocampista brasiliano che ha lo stesso agente di Kaio Jorge. Questi ha chiamato Reinier, con il quale aveva giocato in nazionale, parlandogli bene del Frosinone. E così è venuto a Milano da Madrid, ha fatto le visite mediche è tornato a Madrid e mercoledì sarà a Frosinone. Questo è tutto sull'acquisto di Reinier».

Dal campo

Ieri, intanto, la squadra ha svolto una doppia seduta di allenamento alla "Città dello Sport" di Ferentino. Lavoro di forza in mattinata. Attivazione tecnica, serie di partite a tema e partita finale nel pomeriggio. Assenti Cheddira, Kvernadze, Oyono e Ibrahimovic impegnati con le rispettive nazionali. Differenziato per Kalaj e Gelli (affaticamento).