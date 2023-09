«Non sono mai soddisfatto del mio lavoro. Anche se avessi preso il difensore…». Sono parole dette dal direttore dell'area tecnica del Frosinone, Guido Angelozzi che, come si sa, nei sessantatre giorni del mercato estivo è riuscito, con la preziosa collaborazione del suo staff, a chiudere venti trattative. Semmai ci può stare una punta di insoddisfazione se qualcosa non è andata per il verso giusto in chi il lavoro lo ritiene una missione da compiere sempre con la massima professionalità. Che, comunque, è venuta affatto meno al direttore e sono i risultati a certificarla.

Venti operazioni definite, dicevamo, e nove a titolo definitivo. Riguardano i portieri Michele Cerofolini e Pierluigi Frattali; i difensori Riccardo Marchizza, Simone Romagnoli e Ilario Monterisi; i centrocampisti Mehdi Bourabia, Marco Brescianini e Abdou Harroui e l'attaccante Marvin Cuni. Sono invece undici i neo canarini giunti nel club di Viale Olimpia in prestito: il portiere Stefano Turati; i difensori Caleb Okoli, Mateus Lusuardi e Pol Lirola; i centrocampisti Enzo Barrenechea, Matias Soulè e Reinier; gli attaccanti Arijon Ibrahimovic, Giorgi Kvernardze, Kaio Jorge e Walid Cheddira.

Ovviamente Eusebio Di Francesco li ha accolti a braccia aperte dal momento che hanno permesso di formare le coppie in tutti i ruoli con la sola eccezione di uno in difesa. Ma sarà questione di giorni e poi anche per le due coppie di centrali difensivi tutto sarà a posto. Comunque non è una situazione che «ci deve fare demoralizzare».

Il perché lo ha spiegato benissimo lo stesso Guido Angelozzi quando, nel corso, della conferenza stampa di inizio settimana, ha precisato che «all'occorrenza Marchizza può fare anche il centrale del pacchetto arretrato. C'è anche Lusuardi che ha belle prospettive. Vedremo. Se ci sarà una occasione che riteniamo opportuno valutare, non ci tireremo indietro».

Ferrari, Sazonov e Katic

Sono i tre difensori centrali e per Guido Angelozzi il fatto di non essere riuscito a prendere soprattutto il georgiano gli procura rammarico. Per Sazonov della Dinamo Mosca, infatti, la trattativa era stata avviata mesi fa, ma alla fine, come dichiarato da Angelozzi «il Torino è stato più bravo di noi a prenderlo». Ferrari, rappresentava una certezza per il direttore e per Eusebio Di Francesco che lo avevano avuto in passato alle loro dipendenze, ma il Sassuolo lo ha tolto dal mercato. Sazanov, Ferrari, fino ad arrivare a Nikola Katic dello Zurigo. Con lui la trattativa era praticamente chiusa, ma poi il club svizzero ha cercato di cambiare le carte in tavola e tutto ciò ha fatto sì che la trattativa venisse interrotta in maniera definitiva.

«È bene spiegare – ha dichiarato a tal proposito Guido Angelozzi – che non mi faccio ricattare da nessuno. Per il Frosinone vale la serietà. Quando prendiamo un accordo lo rispettiamo».

Lirola in gruppo

Ieri pomeriggio la squadra è tornata sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino dopo i due giorni di vacanza concessi al termine della partita di sabato a Udine. Assenti perché impegnati con le rispettive nazionali Oyono, Cheddira, Kvernadze e Ibrahimovic, Per tutti, ad eccezione di Kalai che ha lavorato a parte, attivazione a secco e lavoro di corsa alternato a partite a tema. Pol Lirola ha lavorato con i compagni, Per oggi doppia seduta.