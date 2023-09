Con un altra buonissima prestazione di squadra il Frosinone torna dalla trasferta di Udine con un pareggio strameritato. Anzi piuttosto stretto considerando le diverse occasioni da rete create dai canarini in particolare nella prima frazione di gioco.

La tattica

Così come era accaduto nel turno precedente con l'Atalanta, anche nella sfida della "Dacia Arena" il tecnico Eusebio Di Francesco decide di modificare il suo classico modulo 4-3-3 schierando la sua squadra con l'identico 4-2-3-1 visto anche contro i bergamaschi. Dal punto di vista degli uomini due le novità. La prima riguarda il portiere con Turati che, scontata la squalifica, riprende il suo posto tra i pali, mentre la seconda l'esordio di uno degli ultimi arrivati: Soulè. L'ex Juventus viene impiegato al posto di Baez con Gelli che si sposta In definitiva l'undici anti Udinese vede il già citato Turati in porta, che agisce alle spalle dei quattro difensori che sono Oyono a destra, Marchizza sulla corsia opposta e Romagnoli-Monterisi coppia di centrali. In mezzo al campo agisce la coppia composta da Mazzitelli e Barrenechea, mentre alle spalle dell'unica punta Cheddira ci sono Soulè a destra, Gelli a sinistra e Harroui in mezzo. Uno schieramento che, così come contro l'Atalanta, è molto di movimento e che cambia a seconda delle fasi della gara.

La cronaca

Al 9' la prima grande chance per il Frosinone: Soulé va via sulla sinistra ed entra in area per servire un assist a Cheddira che spara incredibilmente alto da pochi metri. Ancora pericolosi i giallazzurri due minuti più tardi con un buon taglio di Gelli che riceve l'imbucata di Harroui e prova ad incrociare sul secondo palo. Il tiro finisce sui piedi di Soulé che colpisce il legno. Dopo alcuni momenti di confusione, arriva anche il primo squillo dell'Udinese al 13'. Il cross di Kamara pesca Thauvin che conclude al volo di sinistro. Turati è bravo ad intercettare.

Al 19' ci prova Samardzic dalla lunga distanza; il tiro però non impensierisce l'estremo difensore ciociaro. Al 23' occasione importante nata dalla palla recuperata sulla trequarti da Lovric per i friulani: Kamara trova Thauvin che però non riesce ancora a far male a Turati. Al 27' Guida concede un rigore al Frosinone in seguito al contatto falloso di Ferreira su Gelli, ma dopo il consulto del VAR revoca la decisione per fuorigioco di Mazzitelli che in posizione irregolare aveva intercettato il tiro di Harroui prima che la palla arrivasse sui piedi di Gelli. Nella parte finale del primo tempo l'Udinese alza il ritmo, dopo una gran prima frazione del Frosinone. Un'altra chance per i friulani al 44' sull'asse Kamara-Thauvin: l'attaccante francese prova a girare di sinistro, ma la palla finisce larga.

La ripresa

Ancora il VAR protagonista ad inizio secondo tempo. Al 1' Lucca va via di fisico sulla sinistra e il corpo a corpo in area con Monterisi è falloso per Guida, che però dopo la revisione al monitor cambia idea. Il fallo è dell'attaccante friulano: calcio di punizione per il Frosinone. Al 5' l'Udinese trova la via della rete grazie all'autogol di Romagnoli che con il ginocchio sinistro beffa Turati dopo il cross di Thauvin, ma il gol viene annullato perché il pallone era uscito. All'8 Thauvin crossa sul secondo palo, dove c'è Lucca che da buona posizione manda alto. Al 16' c'è un buono spunto di Samardzic, che va via centralmente e calcia dal limite dell'area, ma Turati para e manda in angolo. Al 23' il neoentrato Success trova Lovric che solo davanti a Turati non riesce a concludere in porta. Il gioco sarebbe comunque stato fermato per fuorigioco.

Occasionissima Frosinone al 25': Baez trova con un gran filtrante Harroui, che prova ad incrociare con il sinistro. Grande risposta di Silvestri, che poi si salva anche sul tap-in di Cheddira intercettato da Kabasele. Al 33', lanciato verso la rete, Cheddira salta Silvestri ma si allunga troppo il pallone e la difesa dell'Udinese si salva ancora. Poche occasioni nel finale di partita. L'ultimo squillo è dell'Udinese. Nel recupero Oyono allunga la traiettoria del cross di Ebosele, che attraversa tutta l'area senza trovare alcun compagno. Si conclude sul risultato di 0-0 la sfida della Dacia Arena.