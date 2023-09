Finisce 0 a 0 la partita alla Dacia Arena tra il Frosinone e l'Udinese. Nel primo tempo i giallazzurri cercano il vantaggio con Soulé ma il pallone finisce sul palo. Anche Cheddira sfiora il gol. Un rigore a testa prima concesso e poi revocato dal Var. Il secondo tempo riparte senza sostituzioni e si mantiene il pareggio. Clamorosa la palla gol capitata da Harroui che poteva dare il vantaggio al Frosinone ma il portiere ha respinto il tentativo in uscita. Una sfida equilibrata con un Frosinone che va più volte vicino al gol ma senza andare a segno. I canarini salgono a quota 4 punti in classifica. Adesso, il campionato si ferma per la sosta per gli impegni della Nazionale. Si riprende il 17 settembre alle 15 in casa contro il Sassuolo.