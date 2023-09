Siamo nel sessantatreesimo giorno di trattative che è anche l'ultimo. Alle 20 di questa sera "chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto" e il mercato estivo edizione 2023 chiuderà i battenti. Gli ultimi due giorni, per non dire le ultime ore, sono state sempre ricchi di colpi di scena che non mancheranno nemmeno nel Frosinone. Anche per Guido Angelozzi, dunque, un finale con i botti per chiudere un mercato che, senza ombra di dubbio, sarà ricordato tra i più positivi di sempre. Il direttore d'area tecnica giallazzurra nel pomeriggio di ieri ha affrontato ancora con l'Atalanta il discorso riguardante il centrale difensivo Caleb Okoli, classe 2001, ma si è trattato di limare solo alcuni dettagli.

Il più della trattativa era già stato fatto con il giovane di Vicenza che sarebbe con un piede già al "Benito Stirpe". Guido Angelozzi aveva altri profili di difensore sul suo taccuino e riguardavano Ferrari, Gunter e lo spagnolo Sanchez. Oltre al nazionale Under 21, atteso oggi a Frosinone per le visite mediche, può arrivare anche il capitano del Sassuolo Gian Marco Ferrari. Per classe 1992 si è ai dettagli. Finora abbiamo usato il condizionale in mancanza della ufficialità dell'esito della duplice trattativa ormai giunta al capolinea. Sotto lo striscione di arrivo anche la trattativa del centrocampista ancora mancante per completare il reparto. Stiamo parlando di Mehdi Bourabia, classe 1991, calciatore francese naturalizzato marocchino di proprietà dello Spezia. Il direttore Angelozzi si è incontrato ieri pomeriggio a Milano con Macia e Melissano per chiudere la trattativa. Non ci dovrebbero essere problemi.

Reinier a Milano

Ieri a Milano uno degli eventi più importanti è stato l'arrivo del trequartista brasiliano Reinier. Il classe 2002, di proprietà del Real Madrid tre anni fa era stato pagato dagli spagnoli ben 30 milioni di euro al Flamengo. Ora tutti si aspettano, e in particolare i tifosi del Frosinone, che dimostri tutto quello che di bene si diceva di lui. Per il ragazzo visite mediche nel pomeriggio e poi la firma sul contratto. Colpo da maestro del direttore Angelozzi che ha trovato il canale giusto per arrivare al presidente Florentino Perez che ha dato il benestare al trasferimento del calciatore al Frosinone insieme al "sì" di Ancelotti.

L'unica garanzia richiesta dai responsabili del Real sarebbe stata la presenza in campo di Reinier in trenta partite. Il giovane talento brasiliano, dall'età di sei anni fino all'età di quattordici, ha fatto parte delle giovanili del Vasco De Gama, Botafogo, Fluminense e del Flamengo. Nel 2020 è arrivato al Real Madrid e, dopo aver giocato per qualche mese nella seconda squadra, è stato trasferito in prestito biennale al Borussia Dortmund. Nel primo anno ha fatto registrare in campionato quattordici presenze con un gol per 245 minuti complessivi, presenze che sono salite a 18 per 245 minuti. In questi due anni il trequartista ha disputato spezzoni di partite anche in alcune Coppe europee. Dal Real di nuovo in prestito questa volta al Girona dove è stato in campo in 18 gare con 2 gol per complessivi 620 minuti. Ha fatto infine parte della squadra che ha conquistato l'oro alle Olimpiadi di Tokio del 2020.

Le cessioni

Sul tavolo di Angelozzi ci sarebbero due le richieste che riguardano i canarini. La prima, anche molto insistente, l'avrebbe avanzata il Pisa per avere Jaime Baez (1995), che ha avuto un inizio di campionato molto brillante. Al punto che il responsabile dell'Area tecnica giallazzurra sembrerebbe molto indeciso se privarsi o meno dell'esterno. Sul piede di partenza Bidaoui, che alla fine dovrebbe accettare la proposta del Catania. Forse anche Caso, in presenza di una consistente offerta potrebbe andare via. Richiesta duplice per Borrelli.

L'attaccante è nel mirino della Sampdoria, che lo ha chiesto da giorni, e ora anche del Brescia che ha avuto la certezza di giocare la nuova stagione in Serie B. Per ora il Frosinone sta valutando la situazione anche se una decisione non può andare oltre le oltre 20 venti odierne. Szyminski, invece, è stato ceduto alla Reggiana a titolo temporaneo mentre con Lukas Klitten c'è stato l'accordo per la risoluzione del contratto.

Cheddira in nazionale

La punta del Frosinone è stata convocata per gli incontri che la nazionale del Marocco dovrà giocare il 9 settembre ad Agadir contro la Liberia per la qualificazione alla Coppa d'Africa e il successivo 12 settembre a Lens contro il Burkina.